Artık paranızı ödemeyeceğiz!

İngiliz kraliyet ailesinde Prens Harry ile Meghan Markle'ın ayrılık kararından sonra sular bir türlü durulmak bilmiyor. "Şimdilik" kaydıyla Kanada'nın Vancouver adasına taşınma kararı alan çift ile ilgili yeni bir kriz kapıda... Bu da çiftin Kanada'daki güvenliğini sağlayan koruma hizmetlerinin ödemesi ile ilgili.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Kanada'nın Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Prens Harry ve Meghan Markle'ın resmi olarak kraliyet ailesi üyeliğinin sona ereceği 31 Mart'tan itibaren çiftin güvenlik masraflarıyla ilgili herhangi bir ödeme yapılmayacağını duyurdu. Çiftin güvenlik masraflarının yıllık 20 milyon sterlini bulduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz ocak ayında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Prens Harry, eşi ve oğlunun ülkede güvenli bir şekilde yaşayabileceklerini ve bu konudaki gerekli adımların atılacağını söylemişti. Ancak Bakanlık, çiftin resmi olarak kraliyet ailesi üyesi olmaktan çıktığı andan itibaren harcamaları karşılamayacağını duyurdu.
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Bakanlık, Prens Harry, Meghan Markle ve oğulları Harry'nin, kraliyet ailesi üyesi oldukları için "uluslararası koruma altında" kişiler olduklarını, ancak bu durum resmi olarak değiştiğinde statülerinin de değişeceğini belirtti. Bu noktadan sonra herkes çiftin güvenlik masraflarının İngilizler tarafından mı ödeneceğini yoksa bu giderleri kendilerinin mi karşılayacağını merak ediyor. Bu gelişmeler üzerine Buckingham Sarayı ve Scotland Yard "Güvenlik konusunu tartışmayız" açıklaması yaptı.
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Bu gelişmenin öncesinde Kanada Vergi Mükellefleri Federasyonu, çiftin güvenlik giderlerinin kendi vergilerinden ödenmesine karşı çıkmış ve 80 bin imza toplayıp Başbakan Trudeau'nun ofisine göndermişti. Bu gelişme üzerine federasyon başkanı Aaron Wudrick, "çift kraliyet ailesi üyeliğinden resmi olarak çıktıktan sonra güvenlik masraflarının Kanada tarafından ödenmeyeceği" açıklamasını kendileri açısından "muazzam bir zafer" olarak nitelendirdi.
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Çiftin aileden ayrılık kararının hemen ardından Meghan Markle, Kanada'ya yeni hayatına başlayacağı Vancouer'a gitmiş, Prens ise ailesiyle gerekli görüşmeleri sürdürmek için Londra'da kalmıştı. Bu dönemde Markle, oğlu Archie ve iki köpeğini gezdirmeye çıktığında paparazzilere yakalanmıştı. Bu gezinti sırasında da Markle ve oğluna biri İngiliz diğeri Kanadalı iki koruma görevlisi eşlik etmişti.
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Bu durumun böyle devam edeceği, çiftin güvenlik masraflarının bir bölümünün Birleşik Krallık bir bölümünün de Kanada tarafından karşılanacağı açıklanmıştı. Ancak son gelişmeler çiftin güvenliğinin sağlanmayı için farklı adımlar atılmasının gerekli olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.