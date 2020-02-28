Artık paranızı ödemeyeceğiz!

Bakanlık, Prens Harry, Meghan Markle ve oğulları Harry'nin, kraliyet ailesi üyesi oldukları için "uluslararası koruma altında" kişiler olduklarını, ancak bu durum resmi olarak değiştiğinde statülerinin de değişeceğini belirtti. Bu noktadan sonra herkes çiftin güvenlik masraflarının İngilizler tarafından mı ödeneceğini yoksa bu giderleri kendilerinin mi karşılayacağını merak ediyor. Bu gelişmeler üzerine Buckingham Sarayı ve Scotland Yard "Güvenlik konusunu tartışmayız" açıklaması yaptı.