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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 18:33, /

Artık kimse sokaklara çıkmıyor, gökyüzünün rengi bile başka: Corona virüsten sonra hayat

Böylesini daha önce sadece filmlerde görmüştük...  Ama şimdi dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, usta senaryo yazarlarının kaleminden çıkabilecek bir atmosferde yaşıyor. Corona virüs geldi ve dünya belki de bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olamayacak şekilde değişti.

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1HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ

HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ

Asya'dan Avrupa'ya oradan Amerika'ya her dakika yüz binlerce kişinin arşınladığı sokaklar bomboş şimdi. Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan şehirlerde kimse ortalarda görünmüyor. Sadece ambulans sirenleri, yüzleri maskeli ve özel giysili görevliler... Ya hasta taşınıyor ya da sokaklar dezenfekte ediliyor. Herkes en güvenli yerde yani evinde oturup gözü ve kulağı bir yandan internette bir yandanTV ekranında neler olup bittiğini izliyor, anlamaya çalışıyor.  Dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde hastalar ölüm kalım mücadelesi veriyor, sağlık görevlileri  onların hayata tutunması için bazen kendi hayatlarını feda ediyor. Bütün bunlara sebep olan corona virüs ve onun yol açtığı henüz ilacı bile bulunmamış olan Covid- 19 adlı hastalık.

 İşte dünyanın dört bir yanından corona virüsün, hayatın akışını ve o kalabalık kentleri nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren görüntüler.

SPLASH NEWS

2SOSYAL MESAFE

SOSYAL MESAFE

Burası Tayland- Bangkok... Toplu olarak kullanılan bekleme salonlarında sosyal mesafeyi korumak için böyle bir yöntem bulunmuş.

3DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Bangkok sokaklarında dezenfekte ekibi.

4LA SAGRADA FAMILIA YALNIZ KALDI

LA SAGRADA FAMILIA YALNIZ KALDI

Burası İspanya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri. Barcelona'daki La Sagrada Familia... Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan bölgede tek bir insan bile yok.

5SOKAKLAR BOMBOŞ

SOKAKLAR BOMBOŞ

Barcelona'dan bir başka görüntü. Daha bir ay önce bu sokaklardan onbinlerce kişi gelip geçiyordu.

6ARTIK TOPLANTILAR BÖYLE

ARTIK TOPLANTILAR BÖYLE

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia, telekonferans ile bir toplantıya katıldı. Her ikisine de geçtiğimiz hafta corona virüs testi yapıldı ve negatif çıktı.

7ARTIK BURAYA TREN GELMİYOR

ARTIK BURAYA TREN GELMİYOR

Burası İspanya'nın başkenti Madrid. Tren istasyonları bomboş.

8HERKES EVİNDE

HERKES EVİNDE

Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Berlin'de de sokaklar bomboş.

9ZİYARETÇİSİ YOK

ZİYARETÇİSİ YOK

Burası ABD'deki Disney Stüdyoları. Tek bir ziyaretçi bile yok.

10MASKELİ DÜĞÜN

MASKELİ DÜĞÜN

Endonezya'da bir düğün töreni. Virüse karşı önlem olarak maske kullanılmış.

11HAYAT DURDU

HAYAT DURDU

Burası Nepal.. Maskeli insanlar önlem alarak günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

12TEMİZLİK ZAMANI

TEMİZLİK ZAMANI

Gazze'de sokaklar dezenfekte ediliyor.

13SOKAKLARI ASKER KORUYOR

SOKAKLARI ASKER KORUYOR

Bolivya'nın başkenti La Paz.. Sokağın güvenliği askerlere emanet.

14FİLMLERDE BİLE OLMAZDI

FİLMLERDE BİLE OLMAZDI

Dünyanın en hareketli kentlerinden biri olan Los Angeles'ın geniş yolları bile boş kaldı.

15SOKAKLAR GRAFİTİLERE KALDI

SOKAKLAR GRAFİTİLERE KALDI

ABD'nin bir başka hareketli kenti: Miami... Sokaklar renkli ama kimseler gezmiyor.

16CORONA VİRÜS HEYKELİ

CORONA VİRÜS HEYKELİ

Miami'de corona virüsten etkilenenlere ithaf edilen renkli bir heykel

17NEREDE O KALABALIK

NEREDE O KALABALIK?

Burası Londra... Muhtemelen bu kadar boş kalacağı kimsenin aklına gelmemişti.

18UYARI LEVHALARI

UYARI LEVHALARI

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir istasyon ve sosyal mesafeyi korumak için konulan işaretler.

19MASKELİ KORUMA

MASKELİ KORUMA

Nairobi'de bir sokak satıcısı kendi yaptığı maske ile korunuyor.

20IŞIKLI AMA BOŞ

IŞIKLI AMA BOŞ

Burası da dünyanın en hareketli noktalarından biri New York.

21ZORUNLU ALIŞVERİŞ

ZORUNLU ALIŞVERİŞ

Salgının en çok etkilediği yerlerden biri olan New York'ta da halk çok gerekmedikçe sokağa çıkmıyor.

22TURİSTLERİN GÖZDESİ

TURİSTLERİN GÖZDESİ

Palma de Mallorca, İspanya'ya bağlı en turistik bölgelerden biri. Ama artık orası da bomboş.

23PARİS, PARİS OLALI...

PARİS, PARİS OLALI...

Fransa'nın başkenti Paris... Tarihinde belki de hiç bu kadar boş kalmadı.

24KOLEZYUMUN BOYNU BÜKÜK

KOLEZYUM'UN BOYNU BÜKÜK

Roma'nın en çok turist çeken yeri... Yüzyıllardır ayakta ve hafızasına corona virüslü günler de eklendi.

25HERKES MASKELİ, GRAFİTİLER BİLE

HERKES MASKELİ, GRAFİTİLER BİLE

Burası ABD, Austin- Teksas. Maskeli hayat duvar resimlerine bile yansıdı.

26ÜNLÜ MEYDAN DA BOŞ

ÜNLÜ MEYDAN DA BOŞ

Venedik'in kalbi San Marco Meydanı 'nın da ziyaretçisi kalmadı artık.

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