Artık kimse sokaklara çıkmıyor, gökyüzünün rengi bile başka: Corona virüsten sonra hayat

HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ Asya'dan Avrupa'ya oradan Amerika'ya her dakika yüz binlerce kişinin arşınladığı sokaklar bomboş şimdi. Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan şehirlerde kimse ortalarda görünmüyor. Sadece ambulans sirenleri, yüzleri maskeli ve özel giysili görevliler... Ya hasta taşınıyor ya da sokaklar dezenfekte ediliyor. Herkes en güvenli yerde yani evinde oturup gözü ve kulağı bir yandan internette bir yandanTV ekranında neler olup bittiğini izliyor, anlamaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde hastalar ölüm kalım mücadelesi veriyor, sağlık görevlileri onların hayata tutunması için bazen kendi hayatlarını feda ediyor. Bütün bunlara sebep olan corona virüs ve onun yol açtığı henüz ilacı bile bulunmamış olan Covid- 19 adlı hastalık.



İşte dünyanın dört bir yanından corona virüsün, hayatın akışını ve o kalabalık kentleri nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren görüntüler.



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