Artık kimse sokaklara çıkmıyor, gökyüzünün rengi bile başka: Corona virüsten sonra hayat
Böylesini daha önce sadece filmlerde görmüştük... Ama şimdi dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, usta senaryo yazarlarının kaleminden çıkabilecek bir atmosferde yaşıyor. Corona virüs geldi ve dünya belki de bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olamayacak şekilde değişti.
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1
HAYATIN AKIŞI DEĞİŞTİ
Asya'dan Avrupa'ya oradan Amerika'ya her dakika yüz binlerce kişinin arşınladığı sokaklar bomboş şimdi. Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan şehirlerde kimse ortalarda görünmüyor. Sadece ambulans sirenleri, yüzleri maskeli ve özel giysili görevliler... Ya hasta taşınıyor ya da sokaklar dezenfekte ediliyor. Herkes en güvenli yerde yani evinde oturup gözü ve kulağı bir yandan internette bir yandanTV ekranında neler olup bittiğini izliyor, anlamaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde hastalar ölüm kalım mücadelesi veriyor, sağlık görevlileri onların hayata tutunması için bazen kendi hayatlarını feda ediyor. Bütün bunlara sebep olan corona virüs ve onun yol açtığı henüz ilacı bile bulunmamış olan Covid- 19 adlı hastalık.
İşte dünyanın dört bir yanından corona virüsün, hayatın akışını ve o kalabalık kentleri nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren görüntüler.
SPLASH NEWS
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SOSYAL MESAFE
Burası Tayland- Bangkok... Toplu olarak kullanılan bekleme salonlarında sosyal mesafeyi korumak için böyle bir yöntem bulunmuş.
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DEZENFEKTE ÇALIŞMASI
Bangkok sokaklarında dezenfekte ekibi.
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LA SAGRADA FAMILIA YALNIZ KALDI
Burası İspanya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri. Barcelona'daki La Sagrada Familia... Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık olan bölgede tek bir insan bile yok.
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SOKAKLAR BOMBOŞ
Barcelona'dan bir başka görüntü. Daha bir ay önce bu sokaklardan onbinlerce kişi gelip geçiyordu.
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ARTIK TOPLANTILAR BÖYLE
İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia, telekonferans ile bir toplantıya katıldı. Her ikisine de geçtiğimiz hafta corona virüs testi yapıldı ve negatif çıktı.
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ARTIK BURAYA TREN GELMİYOR
Burası İspanya'nın başkenti Madrid. Tren istasyonları bomboş.
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HERKES EVİNDE
Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Berlin'de de sokaklar bomboş.
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ZİYARETÇİSİ YOK
Burası ABD'deki Disney Stüdyoları. Tek bir ziyaretçi bile yok.
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MASKELİ DÜĞÜN
Endonezya'da bir düğün töreni. Virüse karşı önlem olarak maske kullanılmış.
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HAYAT DURDU
Burası Nepal.. Maskeli insanlar önlem alarak günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
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TEMİZLİK ZAMANI
Gazze'de sokaklar dezenfekte ediliyor.
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SOKAKLARI ASKER KORUYOR
Bolivya'nın başkenti La Paz.. Sokağın güvenliği askerlere emanet.
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FİLMLERDE BİLE OLMAZDI
Dünyanın en hareketli kentlerinden biri olan Los Angeles'ın geniş yolları bile boş kaldı.
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SOKAKLAR GRAFİTİLERE KALDI
ABD'nin bir başka hareketli kenti: Miami... Sokaklar renkli ama kimseler gezmiyor.
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CORONA VİRÜS HEYKELİ
Miami'de corona virüsten etkilenenlere ithaf edilen renkli bir heykel
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NEREDE O KALABALIK?
Burası Londra... Muhtemelen bu kadar boş kalacağı kimsenin aklına gelmemişti.
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UYARI LEVHALARI
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir istasyon ve sosyal mesafeyi korumak için konulan işaretler.
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MASKELİ KORUMA
Nairobi'de bir sokak satıcısı kendi yaptığı maske ile korunuyor.
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IŞIKLI AMA BOŞ
Burası da dünyanın en hareketli noktalarından biri New York.
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ZORUNLU ALIŞVERİŞ
Salgının en çok etkilediği yerlerden biri olan New York'ta da halk çok gerekmedikçe sokağa çıkmıyor.
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TURİSTLERİN GÖZDESİ
Palma de Mallorca, İspanya'ya bağlı en turistik bölgelerden biri. Ama artık orası da bomboş.
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PARİS, PARİS OLALI...
Fransa'nın başkenti Paris... Tarihinde belki de hiç bu kadar boş kalmadı.
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KOLEZYUM'UN BOYNU BÜKÜK
Roma'nın en çok turist çeken yeri... Yüzyıllardır ayakta ve hafızasına corona virüslü günler de eklendi.
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HERKES MASKELİ, GRAFİTİLER BİLE
Burası ABD, Austin- Teksas. Maskeli hayat duvar resimlerine bile yansıdı.
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ÜNLÜ MEYDAN DA BOŞ
Venedik'in kalbi San Marco Meydanı 'nın da ziyaretçisi kalmadı artık.