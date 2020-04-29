Artık kapının önünde bekliyorlar

Genellikle Los Angeles civarında yaşayan ünlülerin hayatı da artık eskisi gibi değil. Koronavirüs nedeniyle onlar da vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor. Bazıları zaman zaman boş sokaklarda köpek gezdiriyor ya da koşu yapmaya çıkıyor. En çok gittikleri yer ise marketler.
BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ADIM ADIM YAKLAŞTILAR
Ünlülerin akın ettiği gece kulüpleri kapanıp gala ve davet gibi etkinlikler durunca onları adım adım takip eden paparazziler de artık evlerinin önünde bekler hale geldi. Ünlüler son bir aydır evlerinin bahçesinde ya da kapı önünde, en doğal halleriyle görüntüleniyor. İşte koronavirüs günlerinde evlerinin kapıları önünde görüntülenen ünlüler.
2
Abone Ol
HAVA ALMAYA ÇIKMIŞTI
Amber Rose evinin verandasında güneşlenirken görüntülendi.
3
Abone Ol
GARAJDA SPOR
Rosie Huntington Whiteley, evinin garajında spor yaparken objektiflere yakalandı.