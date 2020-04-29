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Magazin
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 17:06,

Artık kapının önünde bekliyorlar

Genellikle Los Angeles civarında yaşayan ünlülerin hayatı da artık eskisi gibi değil. Koronavirüs nedeniyle onlar da vakitlerinin çoğunu evlerinde geçiriyor. Bazıları zaman zaman boş sokaklarda köpek gezdiriyor ya da koşu yapmaya çıkıyor. En çok gittikleri yer ise marketler.

BACKGRID USA

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1ADIM ADIM YAKLAŞTILAR
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ADIM ADIM YAKLAŞTILAR

Ünlülerin akın ettiği gece kulüpleri kapanıp gala ve davet gibi etkinlikler durunca onları adım adım takip eden paparazziler de artık evlerinin önünde bekler hale geldi. Ünlüler son bir aydır evlerinin bahçesinde ya da kapı önünde, en doğal halleriyle görüntüleniyor. İşte koronavirüs günlerinde evlerinin kapıları önünde görüntülenen ünlüler.

2HAVA ALMAYA ÇIKMIŞTI
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HAVA ALMAYA ÇIKMIŞTI

Amber Rose evinin verandasında güneşlenirken görüntülendi.

3GARAJDA SPOR
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GARAJDA SPOR

Rosie Huntington Whiteley, evinin garajında spor yaparken objektiflere yakalandı.

4EGZERSİZ GEREK
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EGZERSİZ GEREK

Chadwick Boseman, bahçesinde dövüş sanatları egzersizi yapıyor.

5ÇİÇEKLERLE DÖNDÜ
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ÇİÇEKLERLE DÖNDÜ

Diane Kruger, kısa bir alışverişten dönerken evine aldığı çiçeklerle görüntülendi.

6BİR AN KAPININ ÖNÜNE ÇIKTI
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BİR AN KAPININ ÖNÜNE ÇIKTI

Jenna Dewan, belli ki evinin havuzunda güneşlenirken bir an kapıya çıktı. Çevredeki paparazziler de o anda deklanşöre bastı.

7EVE DÖNÜŞ
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EVE DÖNÜŞ

Jamie King, dezenfektan alıp dönerken evinin önünde objektiflere takıldı.

8TELEFON SOHBETİ
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TELEFON SOHBETİ

Jennifer Garner bahçe kapısı önünde telefonda konuşuyor.

9BİR BAKTI
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BİR BAKTI

Melanie Griffith bir ara evinden çıkıp etrafına baktıktan sonra evine girdi.

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