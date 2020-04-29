Artık kapının önünde bekliyorlar

ADIM ADIM YAKLAŞTILAR Ünlülerin akın ettiği gece kulüpleri kapanıp gala ve davet gibi etkinlikler durunca onları adım adım takip eden paparazziler de artık evlerinin önünde bekler hale geldi. Ünlüler son bir aydır evlerinin bahçesinde ya da kapı önünde, en doğal halleriyle görüntüleniyor. İşte koronavirüs günlerinde evlerinin kapıları önünde görüntülenen ünlüler.