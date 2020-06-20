Artık geri dönüş yok: Son kapı da kapandı

AVUKATLARLA BAĞLARI DA KOPARDILAR Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileye bir daha geri dönmemeye kesin kararlı olduğu yorumlarına neden olan o hareket ise şu:Harry ve Meghan bu güne kadar Kraliçe'nin avukatlarıyla çalışıyorlardı. Çift, onlarla çalışmayı da bıraktı. Yani Harry, ailesiyle arasında kalan son resmi bağı da koparmış oldu bu hareketiyle.