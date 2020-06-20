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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 12:38,

Artık geri dönüş yok: Son kapı da kapandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları kelimenin tam anlamıyla "şok" yaratan Prens Harry ve Meghan Markle, Londra ile son köprüleri de attı.

Backgrid UK

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1GERİ DÖNÜŞ YOK
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GERİ DÖNÜŞ YOK!

Ayrılık sürecinde Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmelerde "istediği zaman Londra'ya dönebileceği" belirtilen Prens Harry, görünüşe göre gelecek için böyle bir plan yapmıyor.

2UMUTLA DÖNECEĞİNİ BEKLİYORLARDI
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UMUTLA DÖNECEĞİNİ BEKLİYORLARDI

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre kardeşi Prens William ile babası Prens Charles da günün birinde Harry'nin kararını değiştirip ailesiyle birlikte aileye geri dönebileceğini umut ediyordu.

3SON ADIM TÜM KÖPRÜLERİ ATTI
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SON ADIM TÜM KÖPRÜLERİ ATTI

Ama Meghan Markle ve Prens Harry'den gelen son adım durumun hiç de onların beklediği gibi gelişme ihtimalinin çok düşük olduğunu gözler önüne serdi.

4AVUKATLARLA BAĞLARI DA KOPARDILAR
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AVUKATLARLA BAĞLARI DA KOPARDILAR

Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileye bir daha geri dönmemeye kesin kararlı olduğu yorumlarına neden olan o hareket ise şu:Harry ve Meghan bu güne kadar Kraliçe'nin avukatlarıyla çalışıyorlardı. Çift, onlarla çalışmayı da bıraktı. Yani Harry, ailesiyle arasında kalan son resmi bağı da koparmış oldu bu hareketiyle.

5YENİ AVUKATLAR BULACAKLAR
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YENİ AVUKATLAR BULACAKLAR

Prens Harry ile Meghan Markle, Londra merkezli Harbottle& Lewis adlı hukuk bürosuyla artık çalışmayacaklarını geçtiğimiz hafta resmi bir belge ile duyurdu. Prens Harry, evlenmeden önceki bütün yaşamında hukuksal işlemlerini bu büro aracılığıyla çözüyordu.

6AİLENİN BİR PARÇASI OLMAYACAKLAR
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AİLENİN BİR PARÇASI OLMAYACAKLAR

Bebekleri Archie'yi de alıp önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ile Meghan'ın bu tercihi " Bir daha asla kraliyet ailesinin bir parçası olmayacaklar" şeklinde yorumlandı.

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