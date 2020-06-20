Artık geri dönüş yok: Son kapı da kapandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları kelimenin tam anlamıyla "şok" yaratan Prens Harry ve Meghan Markle, Londra ile son köprüleri de attı.
Backgrid UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
GERİ DÖNÜŞ YOK!
Ayrılık sürecinde Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmelerde "istediği zaman Londra'ya dönebileceği" belirtilen Prens Harry, görünüşe göre gelecek için böyle bir plan yapmıyor.
2
Abone Ol
UMUTLA DÖNECEĞİNİ BEKLİYORLARDI
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre kardeşi Prens William ile babası Prens Charles da günün birinde Harry'nin kararını değiştirip ailesiyle birlikte aileye geri dönebileceğini umut ediyordu.
3
Abone Ol
SON ADIM TÜM KÖPRÜLERİ ATTI
Ama Meghan Markle ve Prens Harry'den gelen son adım durumun hiç de onların beklediği gibi gelişme ihtimalinin çok düşük olduğunu gözler önüne serdi.
4
Abone Ol
AVUKATLARLA BAĞLARI DA KOPARDILAR
Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileye bir daha geri dönmemeye kesin kararlı olduğu yorumlarına neden olan o hareket ise şu:Harry ve Meghan bu güne kadar Kraliçe'nin avukatlarıyla çalışıyorlardı. Çift, onlarla çalışmayı da bıraktı. Yani Harry, ailesiyle arasında kalan son resmi bağı da koparmış oldu bu hareketiyle.
5
Abone Ol
YENİ AVUKATLAR BULACAKLAR
Prens Harry ile Meghan Markle, Londra merkezli Harbottle& Lewis adlı hukuk bürosuyla artık çalışmayacaklarını geçtiğimiz hafta resmi bir belge ile duyurdu. Prens Harry, evlenmeden önceki bütün yaşamında hukuksal işlemlerini bu büro aracılığıyla çözüyordu.
6
Abone Ol
AİLENİN BİR PARÇASI OLMAYACAKLAR
Bebekleri Archie'yi de alıp önce Kanada'ya sonra da ABD'nin Los Angeles kentine yerleşen Prens Harry ile Meghan'ın bu tercihi " Bir daha asla kraliyet ailesinin bir parçası olmayacaklar" şeklinde yorumlandı.