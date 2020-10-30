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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:37 | 

Artçı deprem nedir, ne demek? Artçı depremler hakkında bilgiler

Artçı deprem ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. 30 Ekim’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından vatandaşlar artçı depremin ne demek olduğunu merak etmeye başladılar. İşte artçı deprem hakkında bilgiler

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Artçı depremler hakkında bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan deprem açıklamalarının ardından artçı depremin ne demek olduğu gündemdeki yerini aldı. Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremler için kullanılan bir tabirdir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. İşte detaylar

2ARTÇI DEPREM NEDİR
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ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “DEPREM” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “SİSMOLOJİ” denir.

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