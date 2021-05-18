Aronya meyvesinin deneme üretimleri başarıyla tamamlandı

Sağlık açısından aronya meyvesinin çok önemli olduğunu kaydeden Kandaz, "Fidanı aldığımız zaman bölge genelinde birçok ile fidanını gönderdim. Trabzon'da da birçok ilçeye bu fidanı diktim. Nerede daha güzel yetişi test etmek istedim. İlk sene çok ürün alamadım. Ama sonra meyve hasat ettim. Meyvenin kilosunu 50 liradan satışa sundum. Toptan satışlarımda 30 liradan meyveyi sattım. Hasat sonrası birkaç gün içinde elimde hiç ürün kalmadı. Meyve sağlık açısından çok faydalı olduğu için oldukça rağbet gördü. Sadece meyveye değil fidana da çok talep oldu. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Koronavirüse yakalanan birçok hasta bu meyveden talep etti" diye konuştu.