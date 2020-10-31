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Haber Giriş: 31 Ekim 2020 - 09:52 | 

'Terminator hızıyla' iyileşti

Kısa bir süre önce kalbindeki sorun nedeniyle bıçak altına yatan ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, sağlığına kavuştu.

Backgrid USA, Instagram

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73 yaşındaki oyuncu dün Los Angeles sokaklarında askeri jipiyle dolaşırken görüntülendi.

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Lacivert bir eşofman altı ve aynı renk pantolon giyen oyuncunun, geçirdiği operasyonun ardından hızla iyileştiği görüldü.

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Schwarzenegger kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak yoluna devam etti.

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73 yaşındaki ünlü oyuncu, cuma günü Instagram sayfasında, hastane yatağında çekilen bir pozuna yer verdi. Schwarzenegger, aort kapağının değiştirildiğini ve kendisini harika hissettiğini belirtti.

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Schwarzenegger'ın 21 milyonu aşkın takipçisi de bu paylaşıma, oyuncuya "geçmiş olsun" dileklerini bildiren yorumlar yazdı.

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Usta oyuncu, operasyonu geçirdiği Cleveland Clinik'te kendisiyle ilgilenen ekibe teşekkür edip 'daha şimdiden kalkıp sokaklarda yürüyebildiğini" belirtti.

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Arnold Schwarzenegger, iki yıl önce de Los Angeles'ta yine kalbiyle ilgili başka bir operasyon geçirmişti.

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Aynı zamanda Eski California Valisi de olan Arnold Schwarzenegger, sosyal medya sayfasında Cleveland sokaklarında çektirdiği pozlarına da yer verdi.

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Schwarzenegger, sık sık Los Angeles sokaklarında bisikletiyle dolaşırken görüntüleniyor. Oyuncunun ilerleyen yaşına rağmen tütün ürünlerine olan alışkanlığından vazgeçmediği de kimi zaman objektiflere yansıyor.

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