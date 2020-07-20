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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 13:00,

Tam babasının oğlu

Terminator filmleriyle sinema tarihine geçen Arnold Schwazenegger'in evinde hizmetli olarak çalışan Mildred Patricia Beane ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen oğlu Joseph Beane, sevgilisi Nicky Dodaj ile birlikte Malibu'da tatilin keyfini çıkarıyor.

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1KASLARINI GÜÇLENDİRİYOR
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KASLARINI GÜÇLENDİRİYOR

 22 yaşındaki Baena, kelimenin tam anlamıyla babasının oğlu olduğunu da kanıtlıyor. Çok küçük yaşan bu yana kaslarını geliştirmek için özel egzersizler yapan Baena, plajda görüntülendiğinde de bu çabalarının boşa gitmediğini gözler önüne serdi.

2SEVGİLİSİ SELFIE ÇEKERKEN
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SEVGİLİSİ SELFIE ÇEKERKEN

Mor bir mayo giyen Joseph Baena, bir ara sevgilisi Nicky Dodaj sosyal medya için selfie çekerken yanında durdu. Sonra da paparazzilerin kendilerini görüntülediğini fark edince hafifçe gülümsedi.

3EVLİLİĞİN SONUNU GETİREN YASAK İLİŞKİ
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EVLİLİĞİN SONUNU GETİREN YASAK İLİŞKİ

Schwarzenegger, bir süre Baena'nın kendi oğlu olduğunu reddetse de sonra gerçek ortaya çıktı. Bu durum, Arnold Scwarzenegger ile eşi Maria Shriver'ın evliliğinin de sonunu getirdi.

4BABASI DA BU POZU VERMİŞTİ
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BABASI DA BU POZU VERMİŞTİ

Uzun süredir vücut geliştirme çalışan 22 yaşındaki Baena, son paylaştığı pozuyla bu anlamda gerçekten de babasının kopyası olduğunu gözler önüne serdi.

5SCHWARZENEGGER POZU
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SCHWARZENEGGER POZU

Baena; vücudunun üst kısmındaki kasları gözler önüne seren fotoğrafıyla gündem oldu. Genç adama çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

6KAÇAMAK İLİŞKİ
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KAÇAMAK İLİŞKİ

Joseph Baena, ünlü oyuncu ve eski California Valisi Schwarzenegger'ın yanında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yaşadığı kaçamak ilişkiden dünyaya geldi.

7BOŞANMA KARARI GELDİ
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BOŞANMA KARARI GELDİ

Hatta hem bu ilişkinin hem de çocuğun ortaya çıkmasından sonra Schwarzenegger ile 25 yıldır evli olduğu Maria Shriver boşanma kararı aldı.

8HER ŞEYİ KİTABINDA ANLATTI
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HER ŞEYİ KİTABINDA ANLATTI

Ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü.

9BOŞANMA DAVASINI ENGELLEYEMEDİ
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BOŞANMA DAVASINI ENGELLEYEMEDİ

İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.

10ÇOCUK GİTTİKÇE BANA BENZİYORDU
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'ÇOCUK GİTTİKÇE BANA BENZİYORDU'

Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu." 

11O DA KENDİ AÇISINDAN ANLATTI
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O DA KENDİ AÇISINDAN ANLATTI

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlattı.

12SHRIVER GERÇEĞİ BÖYLE ÖĞRENDİ
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SHRIVER GERÇEĞİ BÖYLE ÖĞRENDİ

Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı.

13BENİMLE BİRLİKTE AĞLADI
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BENİMLE BİRLİKTE AĞLADI

Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi.

14BEKLENMEDİK TEPKİ
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BEKLENMEDİK TEPKİ

Baena gerçeği o sırada 13 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi. 

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