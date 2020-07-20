Tam babasının oğlu

Terminator filmleriyle sinema tarihine geçen Arnold Schwazenegger'in evinde hizmetli olarak çalışan Mildred Patricia Beane ile yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen oğlu Joseph Beane, sevgilisi Nicky Dodaj ile birlikte Malibu'da tatilin keyfini çıkarıyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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KASLARINI GÜÇLENDİRİYOR
22 yaşındaki Baena, kelimenin tam anlamıyla babasının oğlu olduğunu da kanıtlıyor. Çok küçük yaşan bu yana kaslarını geliştirmek için özel egzersizler yapan Baena, plajda görüntülendiğinde de bu çabalarının boşa gitmediğini gözler önüne serdi.
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SEVGİLİSİ SELFIE ÇEKERKEN
Mor bir mayo giyen Joseph Baena, bir ara sevgilisi Nicky Dodaj sosyal medya için selfie çekerken yanında durdu. Sonra da paparazzilerin kendilerini görüntülediğini fark edince hafifçe gülümsedi.
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EVLİLİĞİN SONUNU GETİREN YASAK İLİŞKİ
Schwarzenegger, bir süre Baena'nın kendi oğlu olduğunu reddetse de sonra gerçek ortaya çıktı. Bu durum, Arnold Scwarzenegger ile eşi Maria Shriver'ın evliliğinin de sonunu getirdi.
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BABASI DA BU POZU VERMİŞTİ
Uzun süredir vücut geliştirme çalışan 22 yaşındaki Baena, son paylaştığı pozuyla bu anlamda gerçekten de babasının kopyası olduğunu gözler önüne serdi.
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SCHWARZENEGGER POZU
Baena; vücudunun üst kısmındaki kasları gözler önüne seren fotoğrafıyla gündem oldu. Genç adama çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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KAÇAMAK İLİŞKİ
Joseph Baena, ünlü oyuncu ve eski California Valisi Schwarzenegger'ın yanında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yaşadığı kaçamak ilişkiden dünyaya geldi.
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BOŞANMA KARARI GELDİ
Hatta hem bu ilişkinin hem de çocuğun ortaya çıkmasından sonra Schwarzenegger ile 25 yıldır evli olduğu Maria Shriver boşanma kararı aldı.
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HER ŞEYİ KİTABINDA ANLATTI
Ünlü oyuncu o dönemde yaşadıklarını "Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü.
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BOŞANMA DAVASINI ENGELLEYEMEDİ
İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.
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'ÇOCUK GİTTİKÇE BANA BENZİYORDU'
Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."
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O DA KENDİ AÇISINDAN ANLATTI
Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlattı.
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SHRIVER GERÇEĞİ BÖYLE ÖĞRENDİ
Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı.
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BENİMLE BİRLİKTE AĞLADI
Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi.
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BEKLENMEDİK TEPKİ
Baena gerçeği o sırada 13 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.