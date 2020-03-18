Arnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdi!

İstanbul’daki restoran ve eğlence mekanları İçişleri Bakanlığı’nın 81 ili kapsadığı ‘koronavirüs tedbirleri’ kapsamında yayınladığı genelge kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durdurarak, kepenk indirdi. İstanbul’un en hareketli semtleri Bebek, Emirgan, Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler’deki mekanlar önceki gece saat 10.00’dan itibaren sessizliğe gömüldü. Birçok işletmeci de eş zamanlı olarak mekanlarını dezenfekte ettirdiğini açıkladı. Bu sayede dükkanları kapalı olmasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını gösterdiler.