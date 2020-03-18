MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriArnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdi!
GeriMagazin Arnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 07:00, /

Arnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında istanbul’daki bütün eğlence mekanları ve restoranlar önceki gün geçici olarak kapandı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1

İstanbul’daki restoran ve eğlence mekanları İçişleri Bakanlığı’nın 81 ili kapsadığı ‘koronavirüs tedbirleri’ kapsamında yayınladığı genelge kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durdurarak, kepenk indirdi. İstanbul’un en hareketli semtleri Bebek, Emirgan, Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler’deki mekanlar önceki gece saat 10.00’dan itibaren sessizliğe gömüldü. Birçok işletmeci de eş zamanlı olarak mekanlarını dezenfekte ettirdiğini açıkladı. Bu sayede dükkanları kapalı olmasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını gösterdiler.

2RUBY-ORTAKÖY

RUBY-ORTAKÖY

3MÜŞKÜLPESENT-NİŞANTAŞI

MÜŞKÜLPESENT-NİŞANTAŞI

4LUCCA-BEBEK

LUCCA-BEBEK

5LA BOOM-EMİRGAN

LA BOOM-EMİRGAN

6STARBUCKS - BEBEK

STARBUCKS - BEBEK

7CARLOS - ARNAVUTKÖY

CARLOS - ARNAVUTKÖY

8ANY - ARNAVUTKÖY

ANY - ARNAVUTKÖY

9BEBEK KAHVE

BEBEK KAHVE

10ANGELO GRANDE - ARNAVUTKÖY

ANGELO GRANDE - ARNAVUTKÖY

11HUQQA - KURUÇEŞME

HUQQA - KURUÇEŞME

12GREATNESS - BEBEK

GREATNESS - BEBEK

13TEBLİGAT HENÜZ ULAŞMADI

TEBLİGAT HENÜZ ULAŞMADI

Genelgeye rağmen bazı işletmelerin açık olduğu dikkat çekti. Açık mekanların yetkilileri, “Bize tebligat henüz ulaşmadı, biz ruhsatta restoran olarak geçiyoruz” dedi.

14

Açık olan bazı mekanların ise kapılarına “Al götür” gibi ibareler yazdığı dikkat çekti. Bu uygulama, yasağı delme olarak algılandı.

15Beymen Brasserie

Beymen Brasserie

Dün, Beymen Brasserie, Delicatessen, Zamane Kahvesi, The House Cafe gibi bazı mekanlar müşteri almaya devam etti.

16Atiye

Atiye

17People Of Coffee

People Of Coffee

18Delicatessen

Delicatessen

19Zamane Kahvesi

Zamane Kahvesi

20The House Cafe

The House Cafe

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi