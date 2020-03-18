Arnavutköy - Bebek - Kuruçeşme...Mekanlar kepenk indirdi!

İstanbul’daki restoran ve eğlence mekanları İçişleri Bakanlığı’nın 81 ili kapsadığı ‘koronavirüs tedbirleri’ kapsamında yayınladığı genelge kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durdurarak, kepenk indirdi. İstanbul’un en hareketli semtleri Bebek, Emirgan, Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler’deki mekanlar önceki gece saat 10.00’dan itibaren sessizliğe gömüldü. Birçok işletmeci de eş zamanlı olarak mekanlarını dezenfekte ettirdiğini açıkladı. Bu sayede dükkanları kapalı olmasına rağmen tedbiri elden bırakmadıklarını gösterdiler.
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RUBY-ORTAKÖY
3
MÜŞKÜLPESENT-NİŞANTAŞI
4
LUCCA-BEBEK
5
LA BOOM-EMİRGAN
6
STARBUCKS - BEBEK
7
CARLOS - ARNAVUTKÖY
8
ANY - ARNAVUTKÖY
9
BEBEK KAHVE
10
ANGELO GRANDE - ARNAVUTKÖY
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HUQQA - KURUÇEŞME
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GREATNESS - BEBEK
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TEBLİGAT HENÜZ ULAŞMADI
Genelgeye rağmen bazı işletmelerin açık olduğu dikkat çekti. Açık mekanların yetkilileri, “Bize tebligat henüz ulaşmadı, biz ruhsatta restoran olarak geçiyoruz” dedi.
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Açık olan bazı mekanların ise kapılarına “Al götür” gibi ibareler yazdığı dikkat çekti. Bu uygulama, yasağı delme olarak algılandı.
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Beymen Brasserie
Dün, Beymen Brasserie, Delicatessen, Zamane Kahvesi, The House Cafe gibi bazı mekanlar müşteri almaya devam etti.