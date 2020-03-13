Ünlü oyuncunun büyük mutluluğu: Kızım beş yaşından beri bunu istiyordu
Ünlü oyuncu Milla Jovovich ile yönetmen Paul W.S. Anderson'ın en büyük çocuğu Ever Gabo Anderson da anne ve babasının yolunda ilerliyor. 12 yaşındaki Ever Gabo Anderson sinemadaki ilk önemli rolünü oynamaya hazır!
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Ever Gabo Anderson, Disney'in yeni projesi Peter Pan'da Wendy rolünü oynayacak. Yönetmenliğini David Lowery'nin üstlendiği filmde Peter Pan rolü de Alexander Molony'nin. Lowery aynı zamanda Toby Halbrooks ile birlikte filmin ortak senaryo yazarı.
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Milla Jovovich, mutlu haberi Instagram sayfasından takipçilerine duyurdu. Jovovich, kızının Peter Pan projesinde Wendy karakterini canlandıracağını belirterek "Ever bu rolü oynamayı 5 yaşından bu yana istiyordu" diye yazdı.
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Film, live action tekniğiyle çekilecek. Bu teknik, animasyon karakterler ile gerçek oyuncuları bir araya getiriyor.
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Milla Jovovich ile Paul W.S. Anderson'ın ilk çocuğu olan Ever Gabo Anderson, daha önce babasının yönetiminde Resident Evil: Son Bölüm'de de küçük bir rol üstlenmişti. Anderson, filmde annesinin oynadığı karakterin çocukluğunu canlandırmıştı.
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Peter Pan ve Wendy adlı film, J.M. Barrie'nin tüm dünyada çok okunan Peter Pan adlı klasiğinin uyarlaması. Bu roman farklı yönetmenlerin yorumuyla birçok kez sinemaya aktarılmıştı.
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İskoç yazar James Matthew Barrie, ölümsüz romanı Peter Pan'i de kendi yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldı. Hiç yaşlanmayan Peter Pan'in esin kaynağı o 6 yaşındayken ölen ağabeyi. Annesi, 13 yaşında ölen oğlunun yerine James Matthew Berrie'yi koyunca o da hayatı boyunca 13 yaşında kaldı. Barrie'nin boyu da psikojenik cücelik adı verilen bir hastalık yüzünden uzamadı, hep 1.40 cm kaldı.
Edinburgh Üniversitesi'nden mezun olan uzun süre Londra'da gazetecilik yapan Barrie, Ölmek Daha İyi, Eski Işık İdilleri, Thrums'ta Bir Pencere adlı yapıtları da bulunuyor.
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Ama ürettiği eserlerin en ünlüsü Peter Pan.Peter Pan, kuşlarla perilerin arasında kalabilmek için büyümek istemeyen, kuşlar gibi uçabilen bir çocuk. Daha yedi günlük bir bebekken pencereden uçup giden kanatsız bir çocuk.