Ünlü oyuncunun büyük mutluluğu: Kızım beş yaşından beri bunu istiyordu

İskoç yazar James Matthew Barrie, ölümsüz romanı Peter Pan'i de kendi yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldı. Hiç yaşlanmayan Peter Pan'in esin kaynağı o 6 yaşındayken ölen ağabeyi. Annesi, 13 yaşında ölen oğlunun yerine James Matthew Berrie'yi koyunca o da hayatı boyunca 13 yaşında kaldı. Barrie'nin boyu da psikojenik cücelik adı verilen bir hastalık yüzünden uzamadı, hep 1.40 cm kaldı.



Edinburgh Üniversitesi'nden mezun olan uzun süre Londra'da gazetecilik yapan Barrie, Ölmek Daha İyi, Eski Işık İdilleri, Thrums'ta Bir Pencere adlı yapıtları da bulunuyor.