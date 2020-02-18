Arkadaşlığın böylesi

Bunun tek nedeni, sevgililerini kameralardan uzak tutan Jenner'ın romantik pozu değil karşısındaki kişinin yani Luka Sabbat'ın kimliği. 22 yaşındaki Sabbat'ın geçen yıl Jenner'ın ablası Kourtney Kardashian ile ilişki yaşadığının ileri sürülüyor olması. Her ne kadar Sabbat bu iddiaları o dönemde yalanlamış olsa da ikili sık sık çıktıkları gece turlarında samimi görüntüler sergiliyordu.



Bu arada Kendall Jenner ile Luka Sabbat'ın da sevgili değil çok iyi arkadaş oldukları ileri sürülüyor.