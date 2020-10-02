'Arkadaşım' dediği kadınla beni aldattı: İhaneti affetmedi

YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ Evliliğinin bitmesi konusunda McCartney'in ilk evliliğiden olan 36 yaşındaki modacı kızı Stella Mc Cartney'i suçlayan Mills "Üvey kızım bana öylesine şeytani şeyler yaptı ki. Başından beri beni benimseyemedi ve evliliğimizin bitmesi için her yolu denedi" diye konuştu. Mills üvey kızını suçladı.Sonunda çift boşandı. McCartney bu boşanma için Mills'e 60 milyon dolar tazminat ödedi. Sular duruldu her ikisi de kendi hayatını yaşamaya başladı.