MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Arkadaşım' dediği kadınla beni aldattı: İhaneti affetmedi
GeriMagazin 'Arkadaşım' dediği kadınla beni aldattı: İhaneti affetmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Ekim 2020 - 14:03 | 

'Arkadaşım' dediği kadınla beni aldattı: İhaneti affetmedi

Yıldızların peri masalı gibi başlayan aşkları bazen hiç beklenmedik şekilde sonuçlanabiliyor. Hatta bazen kapalı kapılar ardında yaşanan her şey kamuoyunun gözleri önüne seriliyor.

Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yani özetle bazen ünlülerin mutlu mesut başlayan evlilikleri kelimenin tam anlamıyla bir savaşa dönüşerek bitiyor. İşte ünlüler ve onların olaylı boşanma süreçleri. 

2BOŞANMANIN KİTABINI YAZDI
Abone Olgoogle-news

BOŞANMANIN KİTABINI YAZDI

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın boşanması da epey olaylı olmuştu. Hatta Baldwin bu maceralı boşanmayı bir kitap haline bile getirdi. Bu kitaba göre çiftin arasındaki ilk önemli tartışma kızları Ireland'ı nerede yetiştirecekleri konusunda yaşandı. Baldwin Long Island dedi, Basinger ise Los Angeles.  

3ÇOCUĞUN VELAYETİ İÇİN
Abone Olgoogle-news

ÇOCUĞUN VELAYETİ İÇİN

Sonunda Basinger, çocuğu için California`yı terk etti ve böylelikle yasal savaş başladı. Üstelik bu savaş pek de kısa sürmedi. Aktör bir ara yaşadığı bunalım yüzünden kendini öldürmeyi düşündüğünü de kitabında itiraf etmişti. Basinger ve Baldwin boşandılar ve artık ortalık kelimenin tam anlamıyla "süt- liman:"

4ŞİMDİ JENNIFER LOPEZ İLE NİŞANLI
Abone Olgoogle-news

ŞİMDİ JENNIFER LOPEZ İLE NİŞANLI

Uzun süredir Jennifer Lopez ile mutlu bir birliktelik sürdüren Alex Rodriguez ilk bakışta sadık bir aşık gibi görünebilir. Ama geçmişte o da olaylı ve çok konuşulan bir boşanma davasının kahramanı oldu.

5EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER YÜZÜNDEN
Abone Olgoogle-news

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER YÜZÜNDEN

Rodriguez'in iki kızının annesi Cynthia Rodriguez, kocasına boşanma davası açtı. Üstelik buna gerekçe olarak da evlilik dışı ilişkilerini ve Madonna ile kendisini aldatmasını gösterdi. Çift, boşandı. Rodriguez bir süre Madonna ile aşka yaşadı, sonra ayrıldılar. 

6EVLİLİK KISA SÜRDÜ, BOŞANMA UZUN SÜRE UNUTULMAYACAK
Abone Olgoogle-news

EVLİLİK KISA SÜRDÜ, BOŞANMA UZUN SÜRE UNUTULMAYACAK

Son dönemin en çok konuşulan boşanma davasının kahramanları Johnny Depp ve Amber Heard... Onların evliliği sadece 15 ay sürse de boşanma kararından sonrası uzun süre unutulmayacak türden.

7KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA SERİLDİ
Abone Olgoogle-news

KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA SERİLDİ

Birbirlerini şiddet uygulamakla suçlamaktan, kapalı kapılar ardında yaşadıkları en olmadık olaylara, aldatma iddialarına kadar özel hayatlarıyla ilgili tüm ayrıntılar hem yargı karşısına çıktı hem de kamuoyunun gözleri önüne serildi. Heard ve Deep son olarak Londra'da aktörün bir İngiliz gazetesi aleyhine açtığı davada karşı karşıya gelip yine bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü. 

8ONLARIN AYRILIĞI DA OLAYLI
Abone Olgoogle-news

ONLARIN AYRILIĞI DA OLAYLI

 Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ayrılık süreci de çok sakin geçmedi. Jolie, Pitt'i büyük oğluna şiddet uygulamakla ve alkol bağımlısı olmakla suçladı. Pitt bir süre tedavi gördü. Fakat çiftin kavgası böyle de bitmedi.

9YASAL OLARAK SONUÇLANMADI
Abone Olgoogle-news

YASAL OLARAK SONUÇLANMADI

Uzun süredir çocuklarının velayeti için bir gerilim yaşıyor Jolie ve Pitt. Boşanma davaları da henüz resmi olarak sonuçlanmış değil. 

10DÜNYA ONLARIN BOŞANMASINI İZLEDİ
Abone Olgoogle-news

DÜNYA ONLARIN BOŞANMASINI İZLEDİ

 Efsane Beatles grubunun üyelerinden Paul McCartney ile Heather Mills'in boşanma davası da tüm dünya medyasının dikkatini çekti. Çift bir süre basın aracılığıyla birbirine hakaret etmeyi sürdürdü. Hatta Heather Mills katıldığı bir TV programında kelimenin tam anlamıyla kendini kaybetti.

11YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ
Abone Olgoogle-news

YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ

Evliliğinin bitmesi konusunda McCartney'in ilk evliliğiden olan 36 yaşındaki modacı kızı Stella Mc Cartney'i suçlayan Mills "Üvey kızım bana öylesine şeytani şeyler yaptı ki. Başından beri beni benimseyemedi ve evliliğimizin bitmesi için her yolu denedi" diye konuştu. Mills üvey kızını suçladı.Sonunda çift boşandı. McCartney bu boşanma için Mills'e 60 milyon dolar tazminat ödedi. Sular duruldu her ikisi de kendi hayatını yaşamaya başladı. 

122000LERİN EN OLAYLI BOŞANMALARINDAN BİRİ
Abone Olgoogle-news

2000'LERİN EN OLAYLI BOŞANMALARINDAN BİRİ

Pop müziğin çılgın kızı Britney Spears ile eşi Federline'ın boşanması da olaylı oldu. Çift önce çocukların velayeti için birbirine girdi. Sonra Federline'ın Spears'tan para kopartmak istediği ileri sürüldü.

13YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ
Abone Olgoogle-news

YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ

Son olarak Federline, elinde kendisi ve Spears'ın seks kasetleri olduğunu bunu internette yayınlayacağını açıkladı. İşte o zaman büyük gürültü koptu. Sonunda Spears yüklü bir tazminat vererek eski eşinden boşandı. 

14SPERMLERİYLE HAMİLE KALMAK İSTİYOR İDDİASI
Abone Olgoogle-news

SPERMLERİYLE HAMİLE KALMAK İSTİYOR İDDİASI

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden biriydi Charlie Sheen ve Denise Richards. Evliliklerini iki çocukla taçlandırdılar. Ama ilişkileri bozuldu. Sheen ile Richards'ın boşanması da bir türlü bitmeyen bir kavgaya dönüştü. İlk kavga çiftin iki kızının velayeti yüzünden çıktı. Sonunda çocukların velayeti annelerine verildi. Ama boşandıktan bir süre sonra Richards'ın Sheen'in spermleriyle hamile kalmak istediği iddia edilince ortalık bir kez daha karıştı.

15HAKARET DOLU ELEKTRONİK POSTALAR
Abone Olgoogle-news

HAKARET DOLU ELEKTRONİK POSTALAR

Bir dönem magazin basınında Sheen'in eski eşi Denise Richards'ın annesine hakaret içeren mailler gönderdiği de konuşuldu. Kanlı- bıçaklı olan çift sonunda duruldu. Sheen yeni bir evliliği adım attı ve bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Fakat o evlilik de yürümedi.

16SKANDAL OLDU
Abone Olgoogle-news

SKANDAL OLDU

 Gwen Stefani ile eski eşi Gavin Rossdale'in boşanma davası da olaylıydı. Bunun altında yatan neden ise kelimenin tam anlamıyla skandal yarattı.

17ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI
Abone Olgoogle-news

ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI

O süreçte Rossdale'in yıllar boyunca karısını çocuklarının dadısı Miny Mann ile aldattığı ortaya çıktı. Çiftin 13 yıllık evliliği bu şekilde sona erdi.

18
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi