'Arkadaşım' dediği kadınla beni aldattı: İhaneti affetmedi

Yıldızların peri masalı gibi başlayan aşkları bazen hiç beklenmedik şekilde sonuçlanabiliyor. Hatta bazen kapalı kapılar ardında yaşanan her şey kamuoyunun gözleri önüne seriliyor.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega News Agency
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Yani özetle bazen ünlülerin mutlu mesut başlayan evlilikleri kelimenin tam anlamıyla bir savaşa dönüşerek bitiyor. İşte ünlüler ve onların olaylı boşanma süreçleri.
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BOŞANMANIN KİTABINI YAZDI
Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın boşanması da epey olaylı olmuştu. Hatta Baldwin bu maceralı boşanmayı bir kitap haline bile getirdi. Bu kitaba göre çiftin arasındaki ilk önemli tartışma kızları Ireland'ı nerede yetiştirecekleri konusunda yaşandı. Baldwin Long Island dedi, Basinger ise Los Angeles.
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ÇOCUĞUN VELAYETİ İÇİN
Sonunda Basinger, çocuğu için California`yı terk etti ve böylelikle yasal savaş başladı. Üstelik bu savaş pek de kısa sürmedi. Aktör bir ara yaşadığı bunalım yüzünden kendini öldürmeyi düşündüğünü de kitabında itiraf etmişti. Basinger ve Baldwin boşandılar ve artık ortalık kelimenin tam anlamıyla "süt- liman:"
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ŞİMDİ JENNIFER LOPEZ İLE NİŞANLI
Uzun süredir Jennifer Lopez ile mutlu bir birliktelik sürdüren Alex Rodriguez ilk bakışta sadık bir aşık gibi görünebilir. Ama geçmişte o da olaylı ve çok konuşulan bir boşanma davasının kahramanı oldu.
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EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER YÜZÜNDEN
Rodriguez'in iki kızının annesi Cynthia Rodriguez, kocasına boşanma davası açtı. Üstelik buna gerekçe olarak da evlilik dışı ilişkilerini ve Madonna ile kendisini aldatmasını gösterdi. Çift, boşandı. Rodriguez bir süre Madonna ile aşka yaşadı, sonra ayrıldılar.
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EVLİLİK KISA SÜRDÜ, BOŞANMA UZUN SÜRE UNUTULMAYACAK
Son dönemin en çok konuşulan boşanma davasının kahramanları Johnny Depp ve Amber Heard... Onların evliliği sadece 15 ay sürse de boşanma kararından sonrası uzun süre unutulmayacak türden.
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KİRLİ ÇAMAŞIRLAR ORTAYA SERİLDİ
Birbirlerini şiddet uygulamakla suçlamaktan, kapalı kapılar ardında yaşadıkları en olmadık olaylara, aldatma iddialarına kadar özel hayatlarıyla ilgili tüm ayrıntılar hem yargı karşısına çıktı hem de kamuoyunun gözleri önüne serildi. Heard ve Deep son olarak Londra'da aktörün bir İngiliz gazetesi aleyhine açtığı davada karşı karşıya gelip yine bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
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ONLARIN AYRILIĞI DA OLAYLI
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ayrılık süreci de çok sakin geçmedi. Jolie, Pitt'i büyük oğluna şiddet uygulamakla ve alkol bağımlısı olmakla suçladı. Pitt bir süre tedavi gördü. Fakat çiftin kavgası böyle de bitmedi.
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YASAL OLARAK SONUÇLANMADI
Uzun süredir çocuklarının velayeti için bir gerilim yaşıyor Jolie ve Pitt. Boşanma davaları da henüz resmi olarak sonuçlanmış değil.
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DÜNYA ONLARIN BOŞANMASINI İZLEDİ
Efsane Beatles grubunun üyelerinden Paul McCartney ile Heather Mills'in boşanma davası da tüm dünya medyasının dikkatini çekti. Çift bir süre basın aracılığıyla birbirine hakaret etmeyi sürdürdü. Hatta Heather Mills katıldığı bir TV programında kelimenin tam anlamıyla kendini kaybetti.
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YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ
Evliliğinin bitmesi konusunda McCartney'in ilk evliliğiden olan 36 yaşındaki modacı kızı Stella Mc Cartney'i suçlayan Mills "Üvey kızım bana öylesine şeytani şeyler yaptı ki. Başından beri beni benimseyemedi ve evliliğimizin bitmesi için her yolu denedi" diye konuştu. Mills üvey kızını suçladı.Sonunda çift boşandı. McCartney bu boşanma için Mills'e 60 milyon dolar tazminat ödedi. Sular duruldu her ikisi de kendi hayatını yaşamaya başladı.
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2000'LERİN EN OLAYLI BOŞANMALARINDAN BİRİ
Pop müziğin çılgın kızı Britney Spears ile eşi Federline'ın boşanması da olaylı oldu. Çift önce çocukların velayeti için birbirine girdi. Sonra Federline'ın Spears'tan para kopartmak istediği ileri sürüldü.
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YÜKLÜ BİR TAZMİNAT VERDİ
Son olarak Federline, elinde kendisi ve Spears'ın seks kasetleri olduğunu bunu internette yayınlayacağını açıkladı. İşte o zaman büyük gürültü koptu. Sonunda Spears yüklü bir tazminat vererek eski eşinden boşandı.
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SPERMLERİYLE HAMİLE KALMAK İSTİYOR İDDİASI
Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çiftlerinden biriydi Charlie Sheen ve Denise Richards. Evliliklerini iki çocukla taçlandırdılar. Ama ilişkileri bozuldu. Sheen ile Richards'ın boşanması da bir türlü bitmeyen bir kavgaya dönüştü. İlk kavga çiftin iki kızının velayeti yüzünden çıktı. Sonunda çocukların velayeti annelerine verildi. Ama boşandıktan bir süre sonra Richards'ın Sheen'in spermleriyle hamile kalmak istediği iddia edilince ortalık bir kez daha karıştı.
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HAKARET DOLU ELEKTRONİK POSTALAR
Bir dönem magazin basınında Sheen'in eski eşi Denise Richards'ın annesine hakaret içeren mailler gönderdiği de konuşuldu. Kanlı- bıçaklı olan çift sonunda duruldu. Sheen yeni bir evliliği adım attı ve bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Fakat o evlilik de yürümedi.
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SKANDAL OLDU
Gwen Stefani ile eski eşi Gavin Rossdale'in boşanma davası da olaylıydı. Bunun altında yatan neden ise kelimenin tam anlamıyla skandal yarattı.
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ÇOCUKLARININ DADISIYLA ALDATTI
O süreçte Rossdale'in yıllar boyunca karısını çocuklarının dadısı Miny Mann ile aldattığı ortaya çıktı. Çiftin 13 yıllık evliliği bu şekilde sona erdi.