"Arkadaşım corona virüsten öldü, size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!

ARKADAŞIM DAHA 45 YAŞINDAYDI AMA ÖLDÜ Enfekte hasta sayısının beş binlere yaklaştığı ABD'de yaşayan 30 yaşındaki Bebe Rexha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu şaka değil. Sadece 45 yaşında olan bir arkadaşım corona virüsten öldü. İçeride kalın, evinizde oturun" diye neredeyse yalvardı.