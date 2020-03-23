"Arkadaşım corona virüsten öldü, size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ünlüleri de etkisi altına aldı. Bazı ünlüler virüsü kaptıklarını ifade ederken bazıları da kayıplar yaşadığını belirtti. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Bebe Rexha. 30 yaşındaki şarkıcı bir arkadaşının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek hayranlarına seslendi: Ne olur içeride, evde kalın! Hatta şarkıcı hayranlarına "İsterseniz size para da gönderirim, yeter ki işe gitmeyin evde kalın" dedi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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ARKADAŞIM DAHA 45 YAŞINDAYDI AMA ÖLDÜ
Enfekte hasta sayısının beş binlere yaklaştığı ABD'de yaşayan 30 yaşındaki Bebe Rexha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu şaka değil. Sadece 45 yaşında olan bir arkadaşım corona virüsten öldü. İçeride kalın, evinizde oturun" diye neredeyse yalvardı.
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HİÇ DEĞİLSE SALGIN KONTROL ALTINA ALINANA KADAR
Bebe Rexha aynı zamanda ABD hükümetine zor durumda olan vatandaşlarına yardımcı olması konusunda çağrı yaptı. Hükümetin, hiç değilse salgın kontrol altına alınıncaya kadar kiralar ya da ev kredisi ödemeleri konusunda yardımcı olmasını istedi.
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İŞE GİTMEYİN
Rexha, ülkede milyonlarca kişinin güvende kalmak yerine işlerini korumayı ve borçlarını ödemeyi düşündüğünü belirtti.
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BEN SİZE PARA GÖNDERİRİM
Bebe Rexha, ihtiyaç halindeki bazı hayranlarından da kendisine banka hesap bilgilerini göndermelerini, kendilerine yardım edeceğini de söyledi.