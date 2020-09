Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik açıkladı: O sahneyi izleyemiyorum

-Sen dizide bizim mesleğimizi yapıyorsun değil mi?

Evet ve çok sevdim. Bir olaya çok farklı açılardan bakıyorsunuz. Bende o göz yokmuş şimdi yazılanlardan dolayı oluşuyor. Hiç olaysız bir şeyde olay nasıl yaratılır onu kavradım. Her şey olabilir eğer bir gazeteci istiyorsa. Senin elinde mükemmel bir güç var. Sen neyi istiyorsan onu verebilirsin haber olarak.

-Kimse bilmiyor ama aslında ………… olmuştu.

Babamın biz hastanedeyken valizlerimi önüme atıp çok sakin bir şekilde “Artık benim kızım değilsin.” dediği bir sahne vardı. Ben o sahneden sonra çok ağlamıştım. O an o kadar duygulu gözüktüm mü bilmiyorum. O an olaya şok olduğum tarafımı gösterdim.

-En son en çok istediğin şey neydi?

Oscar almak istiyorum.

-Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Uzun süreler boyunca benim değişimim ile alakalı çok konuştuk ve tartıştık. Ben çok değişken ve farklı kararlar almaya meyilli bir insan olduğumdan dolayı benim de kabulüm ile bir iletişim sorunu geçirdik. Fakat bugün anlıyoruz ki aslında ben çok olduğum gibi biriyim. Sen bu durumdan memnun değilmişsin. Sen aslında hiçbir zaman olduğun gibi olmamışsın. Bugün bunu anlayabiliyoruz ve ben sana bunu ancak buradan anlatabiliyorum.