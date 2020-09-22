Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik açıkladı: O sahneyi izleyemiyorum
Arka Sokaklar'ın unutulmaz karakterlerinden Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Diziye dair çarpıcı tespitlerde bulunan Yüsra Geyik, Oscar almak istediğini açıkladı. Arka Sokaklar Challenge kısmında ise çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
-Bence çok önemli bir hikayen var. Ekranın önünde büyüdün ve biz bunu izledik. Birkaç tane böyle oyuncu var. Eskiden kült olan dizilerde oynamış ama bitmiş. Şu an yaşayan, devam eden, hala oynadığın ve küçüklükten bugüne geldiğin bir hikaye var. Herkes sana mikrofon uzatıp bunu soruyordur ama bizim kanalımızda da bunu anlatmanı isterim. Bu zamanlara gelmenin duygu tarifi nedir?
Aslında işin içindeyken çok fark edemeyeceğin bir durum bu. Büyük bir ihtimalle bugün dizi bitse “Biz ne kadar büyük bir iş yapmışız. Nasıl böyle bir şeye cesaret etmişiz?” diyeceğiz. 15 senedir hayatında ne değişiyorsa bu karakterin hayatında da o kadar şey değişti. Çocukluktan genç bir kadına dönüşüyorsun. Bu evrim zaten sen yaşarken çok zor. Beraberinde bu zorluğu bir karaktere daha yaşatıyorsun. Ama çok uzaktan ve objektif olarak bakamıyorum bu işe.
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