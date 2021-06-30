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Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 14:45 | 

Arka Sokaklar'ın Zeliş Çoban'ı Yüsra Geyik sezonu açtı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi. İşte objektife yansıyanlar...

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1Zeliş tatilde

Zeliş tatilde

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Ege'de aldı. Geyik, tatil fotoğraflarını "Akşam saatleri.. Sıcak.. Deniz.. Alabildiğine gökyüzü.. Dostlar.. Ufak tefek dertler.. Sıkı sıkı sarıldığımız mutluluklar.. Umutlarımız, hayallerimiz.. Boş vermişiz." notu ile paylaştı.

2

Nilgün Belgün, tatili erken bitirdi.

"Tatil bitti... Teşekkürler Bodrum mavi,deniz ,güneş... Eylül’de görüşürüz yine...Kısmetse"

3

Ceyda Düvenci aile pozunu "Mutluluk yanında, koynunda, kalbinde, sende… " notuyla paylaştı...

4

Esra Eron, bu fotoğrafının altına "Deli kızın çeyizi" yazdı...

5

63 yaşındaki Semiha Yankı, bikinili pozunu "Antalya... Son gün..." notuyla paylaştı.

6

Tatile Antalya'da devam eden Yeşim Erçetin'de fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı:

"Kendinizi akışa bıraktığınızda herşey mükemmel oluyor "

7

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol, deniz kıyısında çekilen fotoğrafının altına "Tabi ki filtreye gerek yoktu... Umut dolu, inanç dolu, güzel yarınlara " notunu düştü.

8

Model-sunucu Ezgi Avcı, ara verdiği Instagram paylaşımlarına geri döndü. Avcı, tatil fotoğrafını "Uzun bir aradan sonra" notuyla yayınladı.

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