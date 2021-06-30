Arka Sokaklar'ın Zeliş Çoban'ı Yüsra Geyik sezonu açtı
Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi. İşte objektife yansıyanlar...
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Zeliş tatilde
Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Ege'de aldı. Geyik, tatil fotoğraflarını "Akşam saatleri.. Sıcak.. Deniz.. Alabildiğine gökyüzü.. Dostlar.. Ufak tefek dertler.. Sıkı sıkı sarıldığımız mutluluklar.. Umutlarımız, hayallerimiz.. Boş vermişiz." notu ile paylaştı.