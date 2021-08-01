Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi eşi ve iki oğluyla Giresun’da sakin bir yaşam sürüyor

Tüm planlarım çocuklarımın üzerine Pınar Aydın şimdi 40 yaşında. Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu’yla evli. Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk’le 3 yıldır Giresun’da yaşıyor. Aydın, Giresun’a yerleşme nedenini şöyle anlatıyor: “Eşimin babası vefat edince buraya geldik. Hayatım tamamen değişti. Burada huzurlu bir hayatım var. İstanbul’da boğuluyorum. Buradaki sakinliğe ve huzura çok alıştım. Küçük bir yer olduğu için kimse bir koşturma içerisinde değil. Köye çıkabiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Giresun’un tabiatı çok güzel.” Pınar Aydın, komşularıyla tanışması hakkındaysa “Küçük bir yer olduğu için ‘Burada ne işin var’ dediler. Hâlâ beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Tatile geldim zannediyorlar” diyor.Aydın’a “Peki artık oyunculuğu ve müziği tamamen bıraktınız mı, yoksa ara mı verdiniz?” diye soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: “Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti. Şu an hayatımı çocuklarım için yaşıyorum. Tüm planımı onlar oluşturuyor. Oyunculuk yapmam için İstanbul’da yaşamam lazım. Orada yaşamak istiyor muyum, bilmiyorum. Ufak oğlum Uğur Berk henüz 1 yaşında, onu bırakamam. Eşimin de benim de anne ve babalarımız vefat etti. Öyle çok yakınlarımız olmadığı için çocuklarıma kendim bakıyorum. Onları bırakıp bir şey yapma hayali de kuramıyorum.”Pınar Aydın, müziğe dair yaşadığı tüm hayal kırıklarına rağmen evinde gitarıyla ailesine şarkılar söylemeye devam ediyor.