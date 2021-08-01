Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın şimdi eşi ve iki oğluyla Giresun’da sakin bir yaşam sürüyor
Onu ilk kez 2004 yılında “Akademi Türkiye” yarışmasında şarkı söylerken tanıdık. Ardından “Arka Sokaklar”, “Akasya Durağı” gibi çok izlenen dizilerde oyunculuk yaptı. Bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi, evlenip çocuk sahibi oldu. Pınar Aydın şimdi eşi ve iki oğluyla Giresun’da sakin bir yaşam sürüyor. Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız: “Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti.” (Eda SOLMAZ hazırladı)
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1
YARIŞMAYLA KADERİM DEĞİŞTİ
2000’lerin başında müzik yarışmaları popülerdi. 2004 yılında o yarışmaların arasına “Akademi Türkiye” de eklendi. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri, Pınar Aydın’dı. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aydın, yarışmayı üçüncü tamamladı. Merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun birinci olduğu programda ikinciliği ise Tolga Futacı elde etti.Pınar Aydın, bugün gülümseyerek hatırladığı o yarışmaya katılmasına annesinin vesile olduğunu söylüyor: “Bizim ailede ‘doktor, mühendis, avukat olacaksın’ gibi bir kural vardır. Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım. Üniversite için Bursa’dan İstanbul’a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden ‘Akademi Türkiye’nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum. Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim değişti.”
2
‘SEKSİ’ İMAJI YÜZÜNDEN KORKUYORDUM
Aydın, yarışma sonrasında kendini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulmuş:“Yarışma çok popülerdi ve her yere çağrılıyordum. Ama ben sudan çıkmış balık gibiydim. Ne konuşacağımı dahi bilmiyordum. Bizi yarışmaya bağlayan sözleşmelerimiz vardı ve program bittiğinde elim kolum bağlı gibiydi. Hiçbir yere hareket edemiyordum.Ünlü prodüktörlüklerden albüm teklifleri geliyordu, görüşmeye gitmeye çekiniyordum. Ektiklerim de oluyordu. Açıkçası ürkmüştüm. Piyasaya dair hiçbir şey bilmediğim için. Bir de imajım ‘seksi’ diye kalmıştı. Beni kullanacaklar düşüncesiyle daha da çok korkuyordum.”Pınar Aydın, “O imaj bir strateji miydi?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Yarışmada söylediğimiz şarkıları ve giydiğimiz kıyafetleri biz seçmiyorduk. Oradaki hiçbir şey bana ait değildi. Ben sadece şarkıyı icra eden kişiydim. Yaşım da küçüktü. Hiçbir şey bilmediğim için ses çıkaramıyordum. O yüzden bir afallama süreci yaşadım.Sözleşmelerle uğraşmak zorundaydım. Süresiz ve kölelik gibi bir sözleşmeydi. O yüzden feshetme kararı almak kolay oldu. Akla hayale gelmeyecek maddeler koymuşlardı.”
3
Tüm planlarım çocuklarımın üzerine
Pınar Aydın şimdi 40 yaşında. Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu’yla evli. Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk’le 3 yıldır Giresun’da yaşıyor. Aydın, Giresun’a yerleşme nedenini şöyle anlatıyor: “Eşimin babası vefat edince buraya geldik. Hayatım tamamen değişti. Burada huzurlu bir hayatım var. İstanbul’da boğuluyorum. Buradaki sakinliğe ve huzura çok alıştım. Küçük bir yer olduğu için kimse bir koşturma içerisinde değil. Köye çıkabiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Giresun’un tabiatı çok güzel.” Pınar Aydın, komşularıyla tanışması hakkındaysa “Küçük bir yer olduğu için ‘Burada ne işin var’ dediler. Hâlâ beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Tatile geldim zannediyorlar” diyor.Aydın’a “Peki artık oyunculuğu ve müziği tamamen bıraktınız mı, yoksa ara mı verdiniz?” diye soruyorum. Şöyle yanıtlıyor: “Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti. Şu an hayatımı çocuklarım için yaşıyorum. Tüm planımı onlar oluşturuyor. Oyunculuk yapmam için İstanbul’da yaşamam lazım. Orada yaşamak istiyor muyum, bilmiyorum. Ufak oğlum Uğur Berk henüz 1 yaşında, onu bırakamam. Eşimin de benim de anne ve babalarımız vefat etti. Öyle çok yakınlarımız olmadığı için çocuklarıma kendim bakıyorum. Onları bırakıp bir şey yapma hayali de kuramıyorum.”Pınar Aydın, müziğe dair yaşadığı tüm hayal kırıklarına rağmen evinde gitarıyla ailesine şarkılar söylemeye devam ediyor.
4
‘Arka Sokaklar’dan ayrıldığıma pişmanım
Pınar Aydın, bir dönem Kanal D’nin uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”da rol almış, Rıza Baba’nın kızı Pınar’ı canlandırmıştı. Aydın, o diziden ayrıldığı için şimdi pişman olduğunu söylüyor:“Ben aslında Erler Film’in başka bir projesinde başrol olacaktım. Gülşen Bubikoğlu’nun rol aldığı eski bir filmi dizi olarak çekeceklerdi. Proje iptal olunca beni ‘Arka Sokaklar’a dahil ettiler. 2 yıl boyunca çalıştım. Sonra ayrılmak istedim. Bu kararı aldığıma da pişmanım. Neden bıraktım, bilmiyorum. 20’li yaşlarda çocukça davrandım sanırım. Gözükaraydım o zaman. Şimdi olsa daha mantıklı davranırdım.” “Arka Sokaklar”dan sonra birkaç dizide daha rol alan, “Akasya Durağı”ndaki ‘Elif İpek’ karakteriyle de adından söz ettiren Pınar Aydın, 2 yılın sonunda her şeyi bırakıp yurtdışına taşınıyor. Aydın o dönemi şöyle anlatıyor:“Farklı bir hayat kurmak için Avustralya’ya gittim. Her şeyi bıraktım. Orada üniversite okuyacaktım, fakat 5 ay sonra dönmek zorunda kaldım. Geri dönünce kaldığım yerden oyunculuğa devam ettim. Daha sonra eşimle tanışıp evlendim. İlk çocuğum Ayaz dünya geldi. Ve oyunculuktan uzaklaştım. Tekrar devam etmek istedim ama hem kilo almıştım hem de çocuğumu bırakmak istemedim.”
5
Barış’ın saçını yıkadığım günü unutamam
Pınar Aydın, “Akademi Türkiye”de birlikte yarıştığı, 2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu’yu özlemle anıyor: “Yarışma sırasında hepimiz aynı evde yaşıyorduk. Bir gün Barış’ın saçını yıkamıştım. O günü hiç unutamam. Gözümün önünden gitmiyor. Öldüğüne inanamıyorum. Sürekli rüyamda görüyorum... Barış’la birçok şarkı söyledik. Kavga ettiğimiz de oldu, fakat çocuktuk. O dönem tam bir şeyleri yakalamak üzereydi. Çok üzgünüm.”
6
Müzikte kendimi gösteremedim, oysa ne kadar tutkuluydum
Pınar Aydın’a yarışmanın hemen ardından oyunculuk teklifleri gelmeye başlıyor. Aydın önce “Ben oyuncu değilim” diyerek teklifleri geri çeviriyor. Ancak 2005 yılında “Savcının Karısı” dizisinde rol almayı kabul ediyor. Aydın, müzikte yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından oyunculuğa daha çok ısındığını söylüyor:“Müzik yapmak için çok uğraştım. Sadece albüm yapmayı değil, sahnede şarkı söylemeyi de çok istiyordum. Ama o dönem benimle çalışmak isteyenler, müziğimi apayrı yerlere götürmeye çalıştı. Hayalimdeki yere bir türlü gidemiyordum.
7
Bir de müzikte her detayla bire bir uğraşmam gerekiyordu. Oyunculuk öyle değildi. Verilen senaryoya göre oyununuzu oynuyorsunuz, başka bir şeyle muhatap olmak zorunda değilsiniz. Müzikte ise her aşamasıyla uğraşmak zorundasınız. Yine de denedim. İlk olarak Sony Music ile anlaştım. ‘Arka Sokaklar’ dizisinde oynuyordum o sıra. Prodüktörüm Almanya’da olduğundan oraya gidip geliyordum. Hatta beni Almanya’da Pink’e benzetiyorlardı. Şarkıları kaydettik ama içime sinmedi. Bir de her şeyi çok uzatıyorlardı. Benim ise hemen olmasına dair bir heyecanım vardı. Zamana yaydılar, ben de Sony ile sözleşmemi feshettim. Ardından Seyhan Müzik’le anlaştım. Fettah Can ve Cansu Kurtçu’yla çalıştım. Onlar da kendi işlerinin hazırlığındaydı. Ben arada kaynadım. 2011 yılında ‘Dur Dedim’ albümüm çıktı. Klipte mayokini giydiğim için büyük eleştiriler aldım. Müzik konusunda kendimi hiç gösteremedim. Ne kadar tutkuluydum oysa...En büyük hayalimdi ama çok büyük hayal kırıklıklarım oldu. O yüzden müzikten uzaklaştım. Oyunculuğu sevmiştim, onunla devam ettim.”
8
2015 YILINDA EVLENDİ
Pınar Aydın, 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile evlendi. Çiftin Ayaz ve Uğur Berk adında iki oğlu var.