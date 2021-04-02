Arka Sokaklar’daki Giray kimdir? Giray’dan Zeliş’e çirkin saldırı

Giray’ın adamlarına ulaşmak için Enver’le iletişime geçilir ve Enver ekibe Halis ile Baki’nin yerini söyler. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan baskında Halis, ekibimizi beklenmeyen bir tuzağa düşürür. Giray’ın dayısı Seçkin, Türkiye’ye gelir. Ekip ile işbirliğinde bir izlenim altından Giray’ı kaçırma planları içerisindedir. Fakat, bunların hiçbirini umursamayan Giray, kaçmaya niyeti olmadığı gibi hala Zeliha’yla görüşme derdindedir.



Zeliha’nın başına gelenleri bir haber sitesine yayması üzerine Giray’ın telefon sinyaline ulaşılır. Ablasının başına gelenlere öfkelenen Tekin ablasının telefonuna gelen mesajlarla Giray’a ulaşmanın peşindedir. Giray’ın telefon sinyalinden Zeliha ile mesajlaştığını çözen Sinem ekibe bilgi geçer. Tekin babasının evdeki silahını da üzerine alarak giray ile buluşmaya gider…