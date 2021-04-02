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Televizyon
Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 15:19 | 

Arka Sokaklar’daki Giray kimdir? Giray’dan Zeliş’e çirkin saldırı

Arka Sokaklar dizisi izleyicileri Giray karakterinin kim olduğunu araştırmaya başladılar. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide Giray karakterine Ceyhun Özkuş hayat veriyor. Dizinin yeni bölümünde Zeliha’nın başına gelenleri bir haber sitesine yayması üzerine Giray’ın telefon sinyaline ulaşılıyor.

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Arka Sokaklar dizisinin son bölümüne Giray’ın Zeliş’e çirkin saldırısı damga vurdu. Hüsnü, kendisine ateş açan Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu. Giray bunun intikamını almak için Zeliş’in peşine düştü ve ona işkence yaptı. Yeni bölümde Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastaneye gidiyor.

2ARKA SOKAKLAR GİRAY KİMDİR

ARKA SOKAKLAR GİRAY KİMDİR?

ARKA SOKAKLAR GİRAY KİMDİR?Arka Sokaklar dizisinde Giray karakterine Ceyhun Özkuş hayat vermektedir.

GİRAY’DAN ZELİŞ’E ÇİRKİN SALDIRI!

Zeliha, Giray’ın intikamının bedelini çok ağır ödemiştir. Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tutar. O sırada hastanede olan Selin ve Mesut, Zeliha’dan kan dondurucu haberi öğrenirler. Hüsnü, Esra ile birlikte Gazi’de oturmaktadır. Mesut, arkadaşına bu lanet haberi vermek için Gazi’ye gelir. Dünyası başına yıkılan Hüsnü’nün hali hiç iyi değildir. Olanların ardından ekip, daha da bilenmiş bir vaziyette tekrar Giray’ın peşindedir.

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Giray’ın adamlarına ulaşmak için Enver’le iletişime geçilir ve Enver ekibe Halis ile Baki’nin yerini söyler. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan baskında Halis, ekibimizi beklenmeyen bir tuzağa düşürür. Giray’ın dayısı Seçkin, Türkiye’ye gelir. Ekip ile işbirliğinde bir izlenim altından Giray’ı kaçırma planları içerisindedir. Fakat, bunların hiçbirini umursamayan Giray, kaçmaya niyeti olmadığı gibi hala Zeliha’yla görüşme derdindedir.

Zeliha’nın başına gelenleri bir haber sitesine yayması üzerine Giray’ın telefon sinyaline ulaşılır. Ablasının başına gelenlere öfkelenen Tekin ablasının telefonuna gelen mesajlarla Giray’a ulaşmanın peşindedir. Giray’ın telefon sinyalinden Zeliha ile mesajlaştığını çözen Sinem ekibe bilgi geçer. Tekin babasının evdeki silahını da üzerine alarak giray ile buluşmaya gider…

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