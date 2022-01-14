Arka Sokaklar'da Rıza Baba ölecek mi? Rıza Baba'nın vurulma anı fragmana damga vurdu

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir.



Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir.Samir’in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay’ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.



Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret’in eşi Nuran’a, ardından da Kudret’e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli’yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli’yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.



Arka Sokaklar yeni bölümü ile 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de...