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Arka Sokaklar'da Rıza Baba ölecek mi? Rıza Baba'nın vurulma anı fragmana damga vurdu

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Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanına Rıza Baba’nın vurulma anı damga vurdu. Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Rıza Baba, evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona kimliği belirsiz birisi yaklaşır. Adam, Rıza Babaya üç el ateş eder. Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba ölecek mi?

1/3Arka Sokaklarda Rıza Baba ölecek mi Rıza Babanın vurulma anı fragmana damga vurdu

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ardından Rıza Baba’nın akıbeti merak konusu oldu. 2 haftalık aranın ardından ekranlara geri dönecek olan Arka Sokaklar’ın 610. Bölümünün konusu Rıza babanın vurulması.

2/3Arka Sokaklarda Rıza Baba ölecek mi Rıza Babanın vurulma anı fragmana damga vurdu

Günlerdir Arka Sokaklar ve Kanal D sosyal medya hesaplarından siyah bir zemin üzerinde Rıza Baba hastagı açılması Rıza Baba’ya ne oldu? sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin ekrana gelen son fragmanında Rıza Komiser’in kimliği belirsiz birisi tarafından vurularak, kanlar içinde yere yığılması Rıza Baba ölüyor mu? Ona kim ateş etti? Gibi sorular Arka Sokaklar takipçileri arasında merak konusu oldu.

Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen dizi 14 Ocak Cuma yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak.

3/3YENİ BÖLÜM ÖZETİ

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir.

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir.Samir’in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay’ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.

Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret’in eşi Nuran’a, ardından da Kudret’e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli’yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli’yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de...

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