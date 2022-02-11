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Arka Sokaklar’da Engin Komiser öldü mü?

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ardından Engin Komiser'in akıbeti bir kez daha merak konusu oldu. Fragmandaki mezarlık ve cenaze görüntüleri soru işaretlerine neden oldu. Aşiret liderinin son bölümde yolladığı Ukraynalı tetikçi silahını Engin'e doğrultmuştu. Peki, Arka Sokaklar’da Engin Komiser öldü mü?

1/3Arka Sokaklar’da Engin Komiser öldü mü

Arka Sokaklar 614. Bölüm Fragmanına Engin Müdürün şehit olduğu haberi damga vurdu. Fragmanda Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar.

2/3ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Engin’in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena’yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

3/3Arka Sokaklar’da Engin Komiser öldü mü

Şiddet gördüğü eşi Kadir’i öldüren Nefise sorguda Ezgi’nin söylediği şekilde ifade verir. Tutuksuz yargılanan Nefise’nin davasına cinayet şubeden Komiser Hilal atanır. Nefise’nin verdiği ifadenin fazla kusursuz olduğunu söyleyen komiser Hilal’i, Ezgi’nin bu davaya olan yakınlığı düşündürür. Komiser Hilal Ezgi’yi radarına alır.

Mehmet, alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeder. Alkollü sürücü Cevdet, olay yerinden kaçarak izini kaybettirir. Mehmet’in motokurye arkadaşları, bu zamansız ölümü nedeniyle kızgındır. Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarının intikamını almak isterler. Ekibimiz adaleti sağlamak ve suçluya motokuryelerden önce ulaşmak için harekete geçer.

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