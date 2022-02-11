Arka Sokaklar’da Engin Komiser öldü mü?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Engin’in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena’yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.