Arka Sokaklar’da Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi sosyal medyaya damga vurdu
Kanal D’nin, 16 sezondur yayınlanan fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın 600’üncü bölümüne Ali’nin ölümü damga vurdu. Patlayan bomba ardından Rıza Babanın evine ulaşan acı haber Pınar'ı gözyaşlarına boğdu. Ali’nin vurulma anı ve ölümü sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki, Arka Sokaklar’da Ali nasıl öldü?
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Arka Sokaklar ekrana gelen son bölümünde Ali, yasaklı madde satıcılarına düzenlenen operasyonda hayatını kaybetti. Patlamada şehit düşen Ali’nin ölüm haberi ekip arkadaşlarını yasa boğarken vurulma anı dizi takipçilerini ekrana kilitledi.
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ALİ NASIL ÖLDÜ?
Rıza baba ve ekibi Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon düzenledi. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gitti.
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Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlattı. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu siperi vurdu. Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşadı. Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde başta Rıza baba ve Pınar olmak üzere tüm ekip gözyaşlarına boğuldu.