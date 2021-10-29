Arka Sokaklar’da Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi sosyal medyaya damga vurdu

Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlattı. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu siperi vurdu. Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşadı. Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde başta Rıza baba ve Pınar olmak üzere tüm ekip gözyaşlarına boğuldu.