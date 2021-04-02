Arka Sokaklar Zeliş kimdir, kaç yaşında? Yüsra Geyik hakkında bilgiler
Arka Sokaklar izleyicileri son bölümün ardından Zeliş ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Zeliş, Giray’ın saldırısına uğradı. Peki, Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…
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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dizide Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş’e Yüsra Geyik hayat veriyor. İşte 21 Haziran 1990 doğumlu Yüsra Geyik hakkında bilgiler
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YÜSRA GEYİK KİMDİR?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.
Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.
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Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktadır.