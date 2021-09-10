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GeriTelevizyon Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon fragmanı yayında
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Televizyon
Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 12:09 | 

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon fragmanı yayında

Arka Sokaklar dizisi izleyicileri yeni sezonu heyecanla beklemeye başladılar. Kanal D’nin sevilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Yayınlanan fragman ile Arka Sokaklar’ın yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon fragmanı ve merak edilenler

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Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleri ile ekrana geri dönüyor. Sezon finalinin ardından eylül ayının gelmesi ile beraber Arka Sokaklar 16. Sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi 17 Eylül tarihinde başlayacak.

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ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar dizisi 17 Eylül’de yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı dizinin 595’inci bölümü ekrana gelecek.

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