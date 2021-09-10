Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 16. sezon fragmanı yayında
Arka Sokaklar dizisi izleyicileri yeni sezonu heyecanla beklemeye başladılar. Kanal D’nin sevilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Yayınlanan fragman ile Arka Sokaklar’ın yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon fragmanı ve merak edilenler
Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleri ile ekrana geri dönüyor. Sezon finalinin ardından eylül ayının gelmesi ile beraber Arka Sokaklar 16. Sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi 17 Eylül tarihinde başlayacak.
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