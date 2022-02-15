Arka Sokaklar kadrosunda 2 yeni isim: Bahar Başar ve Fatih Serbest kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
İğrenç olayda kan donduran detaylar Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam ettiİğrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öğretmen tacizi 1 yıl daha devam etti#ÖĞRETMEN
Gece yarısı bombayı patlattı Şenol Güneş hayırlı olsunGece yarısı bombayı patlattı! 'Şenol Güneş hayırlı olsun'#Şenol Güneş
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalarRus ordusu saldırı pozisyonuna geçmişti... Peş peşe flaş açıklamalar#Rusya
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiyeye geliyorİsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor#Dünya
Sağlık çalışanlarını sevindirecek haber: Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğimSağlık çalışanlarını sevindirecek haber: 'Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim'#AK Parti
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik Faturaları
Etiketler bu kez indi Bazı ürünlerde yüzde 30u bulduEtiketler bu kez indi! Bazı ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
Canlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladımCanlı yayında şaşırtan sözler: Cenaze programımı hazırladım!#Yaşar Alptekin
50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım50 yaşında anne olup şoke etmişti.: O evlatlık değil, o benim kızım!#Naomi Campbell
28 Şubat ne alaka28 Şubat ne alaka#28 Şubat
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Arka Sokaklar kadrosunda 2 yeni isim: Bahar Başar ve Fatih Serbest kimdir?

#Arka Sokaklar#Bahar Başar#Fatih Serbest

Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine iki yeni oyuncu katılacak. Bahar Başar, hanım ağa olan Handan karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak. Peki, Arka Sokaklar’ın yeni oyuncuları Bahar Başar ve Fatih Serbest kimdir?

1/3Arka Sokaklar kadrosunda 2 yeni isim: Bahar Başar ve Fatih Serbest kimdir

Kanal D’nin, her Cuma akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

Dizinin geçen hafta ekrana gelen 614’üncü bölümüne oyuncu Cenk Gürpınar, Poyraz karakteriyle dahil olmuştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise iki yeni oyuncu katılıyor. Bahar Başar, hanım ağa olan Handan karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.

Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.

2/3Bahar Başar Hakkında

Bahar Başar Hakkında

1982 doğumlu olan Bahar Başar, Kocan Kadar Konuş:Diriliş ve Sebahat ve Melahat filmlerinde yer aldı.

3/3Fatih Serbest Hakkında

Fatih Serbest Hakkında

16 Eylül 1978 tarihinde dünyaya gelen Fatih Serbest, oyunculuk eğitimlerini Levent Kırca ve Nedim Doğan’dan almıştır. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan Fatih Serbest, özellikle Gülperi adlı dizide oynadığı Uygar karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Bahar Başar#Fatih Serbest