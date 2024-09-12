Arka Sokaklar 19. sezon ne zaman başlayacak, bu hafta var mı? Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı ve oyuncuları

DAHA HEYECANLI DAHA ÇAĞDAŞ

Zafer Ergin: “Her yenilikte bir hayır, bir güzellik ve bir heyecan vardır. Biz güçlü bir senaryo ile ekip olarak çalışmalara başladık. Güzel ve heyecanlı olacak.”

Özgür Ozan: “Çok güzel sahneler çektik. Yenilenmiş, aksiyona yönelik, daha çağdaş sahnelerimiz var. Biz çok heyecanlıyız.”

YENİLİKLERLE BAŞLIYORUZ

Şevket Çoruh: “Bu sezon da aksiyon dolu maceralar izleyicimizi bekliyor. Bir televizyon klasiği olan ‘Arka Sokaklar’ yeni sezonda da sürprizlerle seyirci karşısına çıkacak.”

Oya Okar: “Yepyeni bir sezona birçok yenilikle giriyoruz. Bu sezon için ayrıca heyecanlıyım. Bakalım seyircimiz yeni ‘Arka Sokaklar’ı nasıl karşılayacak...”

AKSİYONUN ÇITASI YÜKSELDİ

Özlem Çınar: “Çıtası bu denli yüksek aksiyon sahneleri çekmemiştik. Bu beni çok heyecanlandırıyor.”

Ozan Çobanoğlu: “James Bond filmlerini sevenler, bu sezonu çok sevecek!”

Burak Satıbol: “Bomba gibi bir sezon geliyor. Seyirciler farklı bir ‘Arka Sokaklar’ görecek. Dizinin adı gibi arka sokaklara döndük.”

Ebru Cündübeyoğlu: “Kendimi çok mutlu ve keyifli hissediyorum. Hem oyuncuları, hem kanalı hem de sevenleri ile kurulmuş kocaman bir aileye dahil oldum.”