Arka arkaya arazi alıyordu... Ne yaptığı ortaya çıktı! Dev şirketle Bill Gates arasında inanılmaz bağlantı

Mart ayında sosyal medya platformu Reddit'in soru cevap etkinliğine katılan Gates ise kendisine tarım arazisi alımları sorulduğunda, bunları doğrulamış ancak arazilerin iklim değişikliği bilincini ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek için kullanılmadığını itiraf etmişti.

