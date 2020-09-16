Arıza dizisinin konusu nedir? İşte Arıza dizisinin konusuyla ilgili detaylı bilgi
Yeni sezonda başlayacak ekran projelerinden biri de Arıza dizisi oldu. Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Arıza’nın başrollerini son zamanların popüler oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor. Dizide Tolga Sarıtaş kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza’yı, Ayça Ayşin Turan ise karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide’yi canlandırıyor. Peki, Arıza dizisinin konusu nedir? İşte Arıza dizisinin konusuyla ilgili detaylı bilgiler…
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1
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Mütevazi ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ile babası karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatlarını konu alan “Arıza” dizisi ekran macerasına başladı. Tolga Sarıtaş, ailesine düşkün, hayatını sevdiklerine adamış dürüst bir adam olan Ali Rıza karakteriyle, Ayça Ayşin Turan ise babasının karanlık dünyasından uzak durmaya çalışan başarılı doktor Halide olarak izleyici karşısına çıkıyor.
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ARIZA DİZİSİNİN OYUNCULARI
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, “Arıza” nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Duygu Akdeniz, Sıla Gözüm, Gökay Müftüoğlu, Burak Demir ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
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ARIZA İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kulaksız mahallesinde taksici Ali Rıza Altay'ın evi telaşlıdır. Ali Rıza ertesi gün kız kardeşi Nihan'ı evlendiriyordur. Nihan'ın ikizi Mert de tezkeresini alıp gece gelir. Tüm bu telaşın arasında Ali Rıza ekmek parası için direksiyon sallamaya devam ediyordur. Diğer yandan Halide Gürkan ise babası Haşmet Gürkan'ın 61. yaş günü sebebiyle Fuat Ersoylu tarafından verilen görkemli davete katılır.
Davet esnasında Fuat Ersoylu'nun oğlu Burak, Halide'ye evlenme teklif eder ama Halide kabul etmez. Burak'la çıkan tartışma sonunda Halide daveti terk eder ve o sırada orada bulunan Rıza'nın taksisine biner. Peşinden gelen Burak, onu taksiden almaya kalkınca, Ali Rıza müdahale eder ve kavga çıkar. Burak hayatının ilk tokadını Ali Rıza'dan yer. Burak bunu unutmaz ve daha sonra Rıza'nın kız kardeşinin düğününü basar.
Halide de olacakları tahmin ederek düğüne gelmiştir. Ancak işler kontrolden çıkar. Ve o geceden sonra bir daha hiçbir şey ne Ali Rıza ne de Halide için eskisi gibi olur.