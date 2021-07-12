Arife günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü sorusu cevap buldu

Arefe günü yarım gün olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Arefe günü hakkında resmi tatil düşüncesine sahip olan vatandaşlar, bu konunun detayları hakkında internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, arefe günü yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor? İşte, o bilgiler



AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?



Arefe günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu daireleri bugün yarım gün hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacaktır.



AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



Arefe günü, kanunda yarım gün olarak nitelendirildiği için yarım gün resmi tatil olarak bilinmektedir. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir.