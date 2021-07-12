Arife günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü sorusu cevap buldu
Arefe günü resmi tatil ve yarım gün olup olmadığı ile gündemde yer almaya devam ediyor. İzne çıkmak isteyenler ya da arefe günü çalışan kişiler tarafından araştırılan arefe günü resmi tatil mi sorusu, internet üzerinden yanıt arıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde yer alan bilgilere göre arefe günü yarım gün mü sorusu yanıt buluyor. İşte, arefe günü resmi tatil mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Arefe günü yarım gün olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Arefe günü hakkında resmi tatil düşüncesine sahip olan vatandaşlar, bu konunun detayları hakkında internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, arefe günü yarım gün mü ve resmi tatil olarak mı geçiyor? İşte, o bilgiler
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?
Arefe günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu daireleri bugün yarım gün hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacaktır.
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Arefe günü, kanunda yarım gün olarak nitelendirildiği için yarım gün resmi tatil olarak bilinmektedir. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir.
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19 Temmuz Pazartesi: Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)
20 Temmuz Salı: Bayramın 1. günü tatildir.
21 Ağustos Çarşamba: Bayramın 2. günü tatildir.
22 Ağustos Perşembe: Bayramın 3. günü tatildir.
23 Ağustos Cuma: Bayramın 4. günü tatildir.
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Arife herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
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Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.
Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.