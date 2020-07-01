Arife günü ne zaman? İşte 2020 Kurban Bayramı ve arife tarihi
Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi yaklaştı. Kurban Bayramı için tatil beklentisine giren vatandaşlar, bu yılın takvimini inceliyor. Öte yandan bu yılın Kurban Bayramı arifesinin tarihi de sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, arife günü ne zaman? 2020 Kurban Bayramı ne zaman?
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Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, kimileri tatil planını yaparken kimileri ise kurban ibadet için kolları sıvadı. 2020 Kurban Bayramı tatil planına yön vermek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı bayram tarihini sorguluyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı ve arife tarihi...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın arifesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor.
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.