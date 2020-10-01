Arif Verimli kimdir, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? Müge Anlı Psikiyatristi Arif Verimli’nin biyografisi

1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdüren Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak hastaneye hizmetlerine devam etti.



En büyük hayali çalıştığı kurumun bir enstitü olmasıydı.



Tüm meslek hayatı içerisinde pek çok bilimsel kongreye gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katılmıştır.



Özellikle İstanbul genelindeki liselerde Gençliği Uyuşturucu ve Alkolden Korumak için verdiği seminerler dikkat çekmektedir.



Sayısını kendisinin de hatırlayamadığı kadar çok bilimsel yazı ve makalesi bulunan Verimli' nin bir de gözü gibi koruduğu çok geniş bir el yapımı maket gemi koleksiyonu vardır.



Başhekimliği döneminde kurduğu Evlilik Danışma Merkezi,UMATEM,182 Umut Işığı Hattı,İntihar Müdahale Merkezi halen toplum faydasına hizmet etmektedir.



2004' de Başhekimlik görevinden alınmasından sonra Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davayı kazanarak görevine iade edilmiş, ancak başhekimliğe geri dönse de uyumlu çalışabileceği bir ekip ve ortam olamayacağını düşündüğünden göreve başlamamış ve emekliliğini istemiştir.



Emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev almıştır. Şu an muayenehanesinde serbest hekimlik yapmaktadır.