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Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Şentürk’ün hayatı

#Arif Şentürk#Arif Şentürk Hayatı#Arif Şentürk Kaç Yaşında

Arif Şentürk bu hafta Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında yer alıyor. Usta isim Arif Şentürk’ün hayatı araştırılıyor. Rumeli Türküleri ile hafızalara kazınan usta sanatçı birçok başarılı esere imza atmıştır. Peki, Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

1/2Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli Arif Şentürk’ün hayatı

Arif Şentürk’ün kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk Makedonya’da dünyaya gelmiştir. 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etmiştir.

2/2ARİF ŞENTÜRK KİMDİR

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Arif Şentürk, 1941 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusudur. Özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

 

 

 

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