Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Sanatçı Arif Şentürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler

Arif Şentürk'ün hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Rumeli türküleri ile bilinen sanatçı sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle biliniyordu. 1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etmişti.