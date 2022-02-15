Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Sanatçı Arif Şentürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler

Arif Şentürk'ün hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Rumeli türküleri ile bilinen sanatçı sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle biliniyordu. 1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etmişti.
Arif Şentürk 1941'de Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğdu. Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.
Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.
Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.