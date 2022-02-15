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Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Sanatçı Arif Şentürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler

#Arif Şentürk#Rumeli Türküleri#Makedonya

Sanatçı Arif Şentürk hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün yoğun bakıma alınan Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk’ün vefat haberi sanat camiasında üzüntü ile karşılandı. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği türküleri ile sanat camiasında beğeni kazanmıştı. Arif Şentürk son olarak Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti. Peki, Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Arif Şentürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/4Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti Sanatçı Arif Şentürkün hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler

Arif Şentürk'ün hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. Rumeli türküleri ile bilinen sanatçı sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 81 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Arif Şentürk, Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle biliniyordu. 1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etmişti.

2/4ARİF ŞENTÜRK KİMDİR

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Arif Şentürk 1941'de Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğdu. Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

3/4Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti Sanatçı Arif Şentürkün hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

4/4Arif Şentürk kimdir kaç yaşında neden vefat etti Sanatçı Arif Şentürkün hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Şentürk Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

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#Arif Şentürk#Rumeli Türküleri#Makedonya