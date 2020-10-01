Müzik dünyasının genç yeteneklerinden Arif Akpınar, hayatını kaybetti. Arif Akpınar’ın vefat haberini MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan duyurdu. Peki, Arif Akpınar kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Arif Akpınar’ın hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Arif Akpınar’ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenen Arif Akpınar, son zamanlarda sağlık sorunlarının artığı öğrenildi.
2
Abone Ol
ARİF AKPINAR KİMDİR?
Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini tamamladı.
3
Abone Ol
2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı.