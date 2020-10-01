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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 09:09 | 

Arif Akpınar kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Müzik dünyasının genç yeteneklerinden Arif Akpınar, hayatını kaybetti. Arif Akpınar’ın vefat haberini MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan duyurdu. Peki, Arif Akpınar kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Arif Akpınar’ın hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler...

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Arif Akpınar’ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda rahatsızlığı üzerine gittiği hastanede beyninde tümör olduğunu öğrenen Arif Akpınar, son zamanlarda sağlık sorunlarının artığı öğrenildi.

2ARİF AKPINAR KİMDİR
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ARİF AKPINAR KİMDİR?

Arif Akpınar, 1984 yılında Mersin Silifke'de dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

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2015 yılında yaptığı maxi single çalışması ile müzik piyasasına giren Akpınar 2017 yılında yaptığı 'Kilit' şarkısı ile tanınırlığını arttırmıştı.

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