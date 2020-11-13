Arabasını şarj ettirdi

Genç oyuncu, otomobilini şarj ettirirken direksiyonda rahat tavırlar sergiledi.
Backgrid USA
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ŞARJ İSTASYONUNDA
Rol aldığı Modern Family adlı diziyle genç yaşta adını duyuran Ariel Winter önceki gün Burbank, California'da otomobilini şarj ettirirken objektiflere takıldı.
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ŞOFÖR KOLTUĞUNDA RAHATÇA OTURDU
22 yaşındaki Winter, bu sırada şoför koltuğunda rahat bir şekilde oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını ön cama doğru uzatan Winter, bir yandan da cep telefonuyla ilgilendi. Winter, hibrit otomobili şarj olduktan sonra da yoluna devam etti.
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GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU
Modern Family oyuncularından Ariel Winter, son derece iri olan göğüslerini iki beden küçülttüğünü itiraf etti.
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SAĞLIK SEBEPLERİYLE
Winter, Glamour dergisinin internet sitesine verdiği röportajda bunu sağlık sebepleri yüzünden yaptığını da anlattı.
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SIRT VE BOYUN AĞRILARI
Ariel Winter, 15 yaşındayken göğüslerinin iriliğinin 100 santimetreyi geçtiğini belirterek bu yüzden sırt ve boyun ağrıları çektiğini dile getirdi.
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'CANLANDIRDIĞIM KARAKTERE UYMUYORDU'
Genç oyuncu, iri göğüslerinin rol aldığı dizideki karaktere de uymadığını anlatmıştı. Winter "Dizide göğüslerimin iriliğini gizlemek için çok çalışıyorlardı. Büyük kazaklar falan giyiyordum bunu gizlemek için" demişti.
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DAHA SONRA KİLO VERDİ
Bu operasyonun ardından Winter, fazla kilolarından kurtulup incecik oldu. Kelimenin tam anlamıyla kendini baştan yaratan Winter, bambaşka birine dönüştü.
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YENİ SAÇ RENGİ
Fakat, hafta sonu tatilinde Winter'ın verdiği kiloların bir bölümünü geri aldığı da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu, bir süre önce koyu renk saçlarını da sarıya boyattı.