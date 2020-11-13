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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 14:17 | 

Arabasını şarj ettirdi

Genç oyuncu, otomobilini şarj ettirirken direksiyonda rahat tavırlar sergiledi.

Backgrid USA 

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1ŞARJ İSTASYONUNDA
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ŞARJ İSTASYONUNDA

Rol aldığı Modern Family adlı diziyle genç yaşta adını duyuran Ariel Winter önceki gün Burbank, California'da otomobilini şarj ettirirken objektiflere takıldı.

2ŞOFÖR KOLTUĞUNDA RAHATÇA OTURDU
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ŞOFÖR KOLTUĞUNDA RAHATÇA OTURDU

22 yaşındaki Winter, bu sırada şoför koltuğunda rahat bir şekilde oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını ön cama doğru uzatan Winter, bir yandan da cep telefonuyla ilgilendi. Winter, hibrit otomobili şarj olduktan sonra da yoluna devam etti.

3GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU
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GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTMESİ OLAY OLMUŞTU

Modern Family oyuncularından Ariel Winter, son derece iri olan göğüslerini iki beden küçülttüğünü itiraf etti.

4SAĞLIK SEBEPLERİYLE
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SAĞLIK SEBEPLERİYLE

Winter, Glamour dergisinin internet sitesine verdiği röportajda bunu sağlık sebepleri yüzünden yaptığını da anlattı.

5SIRT VE BOYUN AĞRILARI
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SIRT VE BOYUN AĞRILARI

Ariel Winter, 15 yaşındayken göğüslerinin iriliğinin 100 santimetreyi geçtiğini belirterek bu yüzden sırt ve boyun ağrıları çektiğini dile getirdi.

6CANLANDIRDIĞIM KARAKTERE UYMUYORDU
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'CANLANDIRDIĞIM KARAKTERE UYMUYORDU'

Genç oyuncu, iri göğüslerinin rol aldığı dizideki karaktere de uymadığını anlatmıştı. Winter "Dizide göğüslerimin iriliğini gizlemek için çok çalışıyorlardı. Büyük kazaklar falan giyiyordum bunu gizlemek için" demişti.

7DAHA SONRA KİLO VERDİ
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DAHA SONRA KİLO VERDİ

Bu operasyonun ardından Winter, fazla kilolarından kurtulup incecik oldu. Kelimenin tam anlamıyla kendini baştan yaratan Winter, bambaşka birine dönüştü.

8YENİ SAÇ RENGİ
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YENİ SAÇ RENGİ

Fakat, hafta sonu tatilinde Winter'ın verdiği kiloların bir bölümünü geri aldığı da dikkatlerden kaçmadı. Genç oyuncu, bir süre önce koyu renk saçlarını da sarıya boyattı. 

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