Arabasını şarj ettirdi

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA RAHATÇA OTURDU 22 yaşındaki Winter, bu sırada şoför koltuğunda rahat bir şekilde oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını ön cama doğru uzatan Winter, bir yandan da cep telefonuyla ilgilendi. Winter, hibrit otomobili şarj olduktan sonra da yoluna devam etti.