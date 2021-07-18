Arefe ne zaman, yarın arefe mi? Arefe günü tatil mi? İşte 2021 Kurban Bayramı arefe tarihi
Bayramın habercisi arefe günü için kısa bir süre kalması nedeniyle tarih bilgisi bir kez daha gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle birçok kişi “arefe ne zaman, yarın arefe mi?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Dini Günler takvimiyle Kurban Bayramı arefesinin tarihini de paylaşmıştı. Arefe günü tatil mi? İşte 2021 Kurban Bayramı arefe tarihi
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2021’in takvimiyle bayramların ve arefe günlerinin tarihi paylaşılmıştı. Bu yılın takvimine göre, Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
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AREFE TATİL Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü yani arefe gününü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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AREFE NE DEMEK?
Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
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Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).