Arefe ne zaman? Arefe Günü'ne kaç gün kaldı? İşte 2021 arefe tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK? Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç 12 Mayıs günü tutulacak.



Dolayısı ile arefe günü bu sene 12 Mayıs günü ihya edilecek.