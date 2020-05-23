Arefe günü (yarın) marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı arefe günü var mı?

Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.