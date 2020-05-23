Arefe günü (yarın) marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı arefe günü var mı?
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, 4 günlük sokağa çıkma yasağının arefe günü olup olmadığı çok sayıda vatandaşın gündemine geldi. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle buruk geçecek olan Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında evlerde kutlanacak. Bayramı ev ortamında karşılayacak olan vatandaşlar Arefe gününde marketlerin çalışıp çalışmayacağını öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Arefe günü(yarın) marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı arefe günü var mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar...
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1
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Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Arefe gününden itibaren yoğunluk yaşanan kabristanlar da bu sene sessizleşecek. Arefe günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Peki, Arefede sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı arefe gününü kapsıyor mu?
2
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AREFE NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Listesinde yer olan takvime göre, Arefe günü bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü Ramazan ayının son günüdür ve oruç tutulur.
3
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AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre Arefe de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yıl haft sonuna denk gelen arefe günü 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.
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Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak
Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.