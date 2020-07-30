Arefe günü yapılacak ibadetler, zikirler ve okunacak dualar: Arefe günü neler yapılır?

Arefe günü okunacak dualar ve çekilecek tesbihler, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle gündeme geldi. Mübarek Kurban Bayramı'nın arefe günü bu sene 30 Temmuz Perşembe günü idrak edilecek. Bayram hazırlıklarının yapıldığı arefe gününde ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, arefe gününde okunacak dualarla bu günü ihya etmek istiyor. Peki, Arefe günü okunacak dualar nelerdir? İşte, Kurban Bayramı arefe gününde çekilecek tesbihler, zikirler ve arefe günü duası...



Müslümanlar için mübarek olan ve kurban ibadetinin idrak edildiği Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Zilhicce ayının 9. günü olan arefe gününü ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler arefe günü duaları ve arefe günü zikirlerine göre ibadetlerini gerçekleştirecek. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. İşte, arefe günü okunacak dualar.