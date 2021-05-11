Arefe günü ve Bayramda sağlık ocakları (aile hekimleri) açık mı? Bayram haftası aşı yapılacak mı?
Aile hekimleri arefe günü ve bayramda çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sağlık ocağı olarka bilinen aile hekimlerine giderek aşı, kontrol, muayene gibi süreçlerde bulunmak isteyen vatandaşlar, ramazan bayramı dolayısıyla bu merkezlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, arefe günü ve bayramda sağlık ocakları açık mı olacak? İşte, bayram haftası aşı yapılabilecek mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Arefe günü ve bayramda aile hekimleri aracılığıyla aşı sürecini tamamlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık ocakları ya da yeni adı ile aile hekimlikleri açık mı sorusuna alacağı cevaba göre kariyerine yön verecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorguluyor. Peki, arefe günü ve Bayramda sağlık ocakları açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen "Tam Kapanma Döneminde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" konulu yazıda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren kararında, hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayıldığı hatırlatıldı.
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SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA AŞI YAPACAK MI?
Yazıda, bu kapsamda, aşılama ve filyasyon hizmetlerinin kesintiye uğramaması amacıyla ilgili tarihlerde, birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev alacak asgari sağlık personeli sayısına ilişkin kararların, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde ise il sağlık müdürünün görüşü alınmak suretiyle ilçe sağlık müdürü veya toplum sağlığı başkanı tarafından alınacağının belirtildiği anımsatıldı.
Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:
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"Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre toplum sağlığı merkezleri (TSM) ve ilçe sağlık müdürlüklerinde (İSM) ilçe yöneticilerinin, ASM'lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir."