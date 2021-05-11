Gündem Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 16:12 | 11 Mayıs 2021 - 16:12

Arefe günü ve Bayramda sağlık ocakları (aile hekimleri) açık mı? Bayram haftası aşı yapılacak mı?

Aile hekimleri arefe günü ve bayramda çalışıyor mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sağlık ocağı olarka bilinen aile hekimlerine giderek aşı, kontrol, muayene gibi süreçlerde bulunmak isteyen vatandaşlar, ramazan bayramı dolayısıyla bu merkezlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, arefe günü ve bayramda sağlık ocakları açık mı olacak? İşte, bayram haftası aşı yapılabilecek mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler