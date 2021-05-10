Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününün anlam ve önemi
Arefe gününe kısa bir süre kala tatil soruları gündeme geldi. Bu hafta çarşamba gününe denk gelen Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil ediliyor. Peki, Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?
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1
Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir.
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Arefe günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu daireleri bugün yarım gün hizmet verecek ve öğleden sonra kapalı olacaktır.
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Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.
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Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.