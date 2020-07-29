Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü, yarın bankalar ve PTT açık mı? 2020 Arefe mesaisi ile ilgili bilgiler
Arefe gününün başlamasına saatler kala resmi tatil ile ilgili araştırmalar hız kazandu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl için belirlediği takvime göre, 2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe günü yani yarın idrak edilecek. Arife günü bankalarda veya PTT’de işlem yapmak isteyenler, 'Arife günü tatil mi?', 'Arife günü PTT ve bankalar açık mı?' sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü, yarın bankalar ve PTT açık mı? 2020 Arefe mesaisi ile ilgili bilgiler
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kurban Bayramı’nın arefesi bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Hem kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan hem de bu kurumlarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan pek çok kişi, bayramın 1. Gününden önce idrak edilecek olan arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü bankalar ve resmi kurumlar açık mı?
Kurban Bayramı’nın arefe günü için artık sadece saatler kaldı. Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. 2020 Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Haftalardır bayram tatilini bekleyen özellikle çalışan vatandaşlar, planları için arefe mesaisini merak ediyor.
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AREFE RESMİ TATİL Mİ?
Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar vatandaşlara hizmet veriyorlar. Bankalar ve PTT şubeleri arife günü öğlene kadar hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek. Dağıtımlar tatilin bittiği 4 Ağustos Salı günü devam edecek.
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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2020
30 Temmuz Perşembe : Arefe günü (Yarım gün tatildir - Bazı yerlerde tam gün tatil)
31 Temmuz Cuma : Bayramın 1. günü tatildir.
1 Ağustos Cumartesi : Bayramın 1. günü tatildir.
2 Ağustos Pazar : Bayramın 2. günü tatildir.
3 Ağustos Pazartesi : Bayramın 3. günü tatildir.
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AREFENİN ANLAMIYLA İLGİLİ BİLGİLER
Arife herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.
Arife sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.
Arife sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.