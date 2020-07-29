Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü, yarın bankalar ve PTT açık mı? 2020 Arefe mesaisi ile ilgili bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kurban Bayramı’nın arefesi bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Hem kamu kurum ve özel kuruluşlarda çalışan hem de bu kurumlarda çeşitli işlemlerini gerçekleştirecek olan pek çok kişi, bayramın 1. Gününden önce idrak edilecek olan arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor Peki, arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü bankalar ve resmi kurumlar açık mı?



Kurban Bayramı’nın arefe günü için artık sadece saatler kaldı. Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. 2020 Kurban Bayramı, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olup 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar devam edecek. Haftalardır bayram tatilini bekleyen özellikle çalışan vatandaşlar, planları için arefe mesaisini merak ediyor.