Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

Perşembe günü borsa açık mı sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı arefesi olması nedeniyle merak ediliyor. Bayram arifesi bu sene 20 Nisan'a denk geliyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile borsanın bayram günlerinde açık olup olmadığı da netlik kazandı. İşte ayrıntılar...