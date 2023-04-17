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Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

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#BIST Çalışma Saatleri#Borsa İstanbul Bayramda Açık Mı#BIST Tatil Günleri Takvimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 13:45

Borsa İstanbul çalışma saatleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Borsa İstanbul yılın belli günleri kapalı oluyor. İşlemleri olan vatandaşlar 20 Nisan Perşembe ve 21 Nisan Cuma günü borsanın çalışma durumunu sorguluyor. Peki Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

1/4Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

Perşembe günü borsa açık mı sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı arefesi olması nedeniyle merak ediliyor. Bayram arifesi bu sene 20 Nisan'a denk geliyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile borsanın bayram günlerinde açık olup olmadığı da netlik kazandı. İşte ayrıntılar...

2/4PERŞEMBE GÜNÜ (AREFE GÜNÜ) BORSA AÇIK MI

PERŞEMBE GÜNÜ (AREFE GÜNÜ) BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı Arefesi'nde yani 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar açık olacak.

3/4BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Bayram dahilinde Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacak. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla kapalı.

4/4BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2023

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2023, PazarYeni Yıl TatiliKapalı
20 Nisan 2023, PerşembeRamazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-PazarRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2023, PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2023, PazartesiEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2023, CumaAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
27 Haziran 2023, SalıKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-CumartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2023, CumartesiDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2023, ÇarşambaZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2023, CumartesiCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Kapalı
29 Ekim 2023, PazarCumhuriyet BayramıKapalı

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