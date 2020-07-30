Arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda otoyollar o tarihler arasında ücretsiz!
Arefe günü otoyollar ücretsiz mi sorusu, 30 Temmuz itibariyle yola çıkacak olan pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın belirli günleri ücretsiz olacak olan köprü ve otoyollar, arefe günü ücretsiz olup olmadığı ile merak ediliyor. İşte, pek çok sürücünün yola çıkmadan önce öğrenmek istediği arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusunun cevabı
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Bayramda köprü ve otoyollar belirli gün ve saat aralıklarında ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 6 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilecek olan köprü ve otoyollar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen arterlerde geçerli olacak. Peki, arefe günü köprü ve otoban ücretsiz olacak mı? İşte, o bilgiler
AREFE GÜNÜ KÖPRÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ücretsiz geçiş hakkı, 29 Temmuz'u 30 Temmuz'a bağlayan gece itibariyle başlayacak. Dolayısıyla arefe günü köprü ve otoyolların geçişi ücretsiz olacak.
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BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00'dan (çarşamba gününü perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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Aynı karar kapsamında, 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 3 Ağustos Pazartesi günü saat 24.00'a kadar, Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.