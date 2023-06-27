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Arefe günü oruç tutulur mu? Kurban Bayramı'nda arefe günü oruca nasıl niyet edilir? İşte arefe günü oruç tutmanın fazileti

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#Arefe Günü Oruç Tutulur Mu#Arefe Günü Oruç Tutmak Farz Mı#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 02:12

Kurban Bayramı arefe günü oruca nasıl niyet edileceği, vatandaşların gündemine geldi. Kurban orucu olarak da nitelendirilen Kurban arefesinde oruç tutulur mu sorusu, pek çok Müslüman'ın odaklandığı konulardan oldu. Arefe günü oruç tutmanın önemi ve fazileti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan Kurban Bayramı'nda her ibadet olduğu gibi kurban ibadetinde de belli fıkhî kurallara riayet edilmesi gerekecek. Peki, arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak farz mı, oruca nasıl niyet edilir? İşte, o konular hakkında Diyanet'in verdiği bilgiler.

1/5Arefe günü oruç tutulur mu Kurban Bayramında arefe günü oruca nasıl niyet edilir İşte arefe günü oruç tutmanın fazileti

Arefe günü oruç tutulur mu, Kurban Bayramı arefe günü oruca nasıl niyet edilir? soruları Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. İbadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar Diyanet bilgisi ile arefe günü oruca niyet edecekler. Toplumu dinî yönden aydınlatmakla görevli olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği bilgilere göre Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri var. Bu önemli günde oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İşte, ayrıntılar.

2/5KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

3/5AREFE GÜNÜ ORUCA NASIL NİYET EDİLİR

AREFE GÜNÜ ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

4/5Arefe günü oruç tutulur mu Kurban Bayramında arefe günü oruca nasıl niyet edilir İşte arefe günü oruç tutmanın fazileti

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

5/5BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU

BAYRAM GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

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