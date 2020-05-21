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Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 12:45,

Arefe günü oruç tutulur mu?

Her yıl yüz binlerce Müslüman'ın merak edip araştırdığı konular arasında yer alan arefe günü oruç tutulur mu sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Buna göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlar, arefe günü oruç tutulur mu hususunda detayları araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre arefe günü oruç tutulur mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Arefe günü oruç tutulur mu sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın aklındaki soru olmaya devam ediyor. Şu ana kadar ibadetlerini yerine getiren pek çok vatandaş, arefe günü oruç tutulur mu sorusuna alacakları cevaba göre son kez oruçlarını tutacak. Peki, Diyanet kaynaklı bilgilere göre arefe günü oruç tutulur mu? İşte, o bilgiler

2AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU
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AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

3RAMAZAN ORUCU TUTMAYA BAŞLAYAN BİR KİMSE DAHA SONRAKİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMAKTAN VAZGEÇERSE NE GEREKİR
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RAMAZAN ORUCU TUTMAYA BAŞLAYAN BİR KİMSE DAHA SONRAKİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMAKTAN VAZGEÇERSE NE GEREKİR?

Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.

Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.

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Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir. Ayrıca Ramazan’dan sonra tutulan oruç, Ramazan’da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).

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