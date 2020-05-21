Arefe günü oruç tutulur mu?

RAMAZAN ORUCU TUTMAYA BAŞLAYAN BİR KİMSE DAHA SONRAKİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMAKTAN VAZGEÇERSE NE GEREKİR? Ramazan ayında her günün orucu başlı başına müstakil bir ibadettir. Bundan dolayı her gün için oruç tutmaya niyet etmek gerekir. Dolayısıyla bir günün orucundaki bozukluk, diğer günün sıhhatine engel olmaz.



Bu itibarla Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.