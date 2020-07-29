Arefe günü neler yapılır? İşte arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Bayramın habercisi olan arefe günü vatandaşlar bolca ibadet ediyor, bayram hazırlıklarını tamamlıyorlar. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz’a denk geliyor. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. İşte arefe günü yapılacak ibadetler…



AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.