Arefe günü neler yapılır? İşte arefe günü yapılacak ibadetler
Arefe günü ibadetleri, her dini bayram öncesinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü için geri sayım başladı. Bayramın müjdecisi olan arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Peki arefe günü neler yapılır? Arefe günü yapılacak ibadeler nelerdir? İşte detaylar…
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Arefe günü 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Bayramın habercisi olan arefe günü vatandaşlar bolca ibadet ediyor, bayram hazırlıklarını tamamlıyorlar. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz’a denk geliyor. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. İşte arefe günü yapılacak ibadetler…
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir. Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir. Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır. Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd." İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır: "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh) Bir hadis-i şerifte: "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır. Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)