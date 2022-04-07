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Arefe günü ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı arefesi tarihi

#Arefe#2022 Arefe

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm yurtta oruç ve çeşitli ibadetlerle idrak edilirken, özellikle çalışan vatandaşların da bayram tatiline yönelik planlamaları başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de arefe gününün tarihi. Peki, 2022 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

1/3Arefe günü ne zaman İşte 2022 Ramazan Bayramı arefesi tarihi

Huzur ve bereket ayı Ramazan devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de arefe gününün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. İşte, 2022 arefe tarihi...

2/3AREFE NE ZAMAN

AREFE NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

3/32022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

 

 

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#Arefe#2022 Arefe