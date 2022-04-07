Arefe günü ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı arefesi tarihi

Huzur ve bereket ayı Ramazan devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de arefe gününün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. İşte, 2022 arefe tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba