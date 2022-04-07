Arefe günü ne zaman? İşte 2022 Ramazan Bayramı arefesi tarihi

Huzur ve bereket ayı Ramazan devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de arefe gününün ne zamana denk geldiği oldu. Bayram tatili planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı arife günü tarihini sorguluyor. İşte, 2022 arefe tarihi...