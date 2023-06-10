AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte arefe günü 2023 tarihi!

2023 Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün olmuştu. Kurban Bayramı tatili için beklentiler 9 gün için yoğunlaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan idari izin günlerini duyurarak, "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık." dedi. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran olacak. Arefe günü tatil kapsamında yer alacak. İşte, arefe günü ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.