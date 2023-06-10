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AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte arefe günü 2023 tarihi!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 20:37

Arefe günü ne zaman, sorusu yaklaşan Kurban Bayramı ile gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Diyanet takvimine göre Müslümanların manevi huzur ve heyecanla beklediği Kurban Bayramı haziran sonunda idrak edilecek. Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Milyonlarca çalışan Kurban Bayramı arefe günü tatil bilgisine göre planlarına yön verecek. Peki, Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, 2023 Kurban Bayramı arefe günü tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023 Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü İşte arefe günü 2023 tarihi

2023 Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile beraber 3,5 gün olmuştu. Kurban Bayramı tatili için beklentiler 9 gün için yoğunlaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan idari izin günlerini duyurarak, "Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık." dedi. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran olacak. Arefe günü tatil kapsamında yer alacak. İşte, arefe günü ne zaman? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/4KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı
28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

3/4KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

4/4ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA BAYRAM İZNİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı izinleri memur ve kamu çalışanları için belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre çalışanlar tatil boyunca idari izinli olacak. Ancak özel sektör çalışanlarının izin günleri şirket tarafından belirleniyor. Özel sektör bayram tatili idari izni özel sektör çalışanlarını kapsamıyor.

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