Arefe günü mesajları ile yaklaşan Kurban Bayramı kutlanıyor - İşte en güzel Arefe kutlama sözleri

AREFE MESAJLARI Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.



Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır



Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...



Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:“Allah’ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.”(Müslim, Hac, 436)



"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te‘âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur.” (Hakimü’t-Tirmizî, Esrâru’l-Hac.)



Allah’tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım.” (Muslim)