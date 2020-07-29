Arefe günü mesajları ile yaklaşan Kurban Bayramı kutlanıyor - İşte en güzel Arefe kutlama sözleri
Arefe günü mesajları için araştırmalar 1 gün öncesinden başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Kurban Bayramı’nın arefe günü 30 Temmuz’a denk geliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı arefe günü mesajları ile kutlanıyor. İşte arefe günün anlamını, önemini ifade eden mesajlar ve en güzel arefe kutlama sözleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bayrama hazırlık günü olan arefe günü öncesinde pek çok kişi sosyal medyadan bugünün anlam ve önemini ifade eden mesajlar paylaşıyor. Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir. İşte en güzel Arefe kutlama mesajları ve sözleri…
2
Abone Ol
AREFE MESAJLARI
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.
Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır
Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...
Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:“Allah’ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.”(Müslim, Hac, 436)
"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te‘âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur.” (Hakimü’t-Tirmizî, Esrâru’l-Hac.)
Allah’tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım.” (Muslim)
3
Abone Ol
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
4
Abone Ol
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Ebu Osman en-Nehdî (rahimehullah) : “Sahabe üç “10”u tazim ederlerdi (çokça ibadet ederlerdi): Ramazân’ın son 10’u, Zilhicce’nin ilk 10’u ve Muharrem’in ilk 10’u.”"Allah, hiçbir günde arefe günündeki kadar çok kulu ateşten âzâd etmez."