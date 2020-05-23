Arefe günü mesajları 2020: Resimli, en güzel Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ve sözleri
Arefe günü mesajları, bu önemli günün gelmesi ile beraber Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs’ta idrak ediliyor. 24 Mayıs’ta başlayacak olan bayram 3 gün boyunca devam edecek. Bayramı müjdeleyen arefe günü vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. İşte Resimli, en güzel Ramazan Bayramı arefe günü kutlama mesajları
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1
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Ramazan Bayramı’nın arefesi bugün idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl arefe günü 23 Mayıs’a, bayramın birinci günü de 24 Mayıs’a denk geliyor. Arefe günü mesajları ve kutlama sözleri, bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar sevdiklerine mesajlar göndererek kutlamalarını yapıyor, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyorlar.
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Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.
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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.