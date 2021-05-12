Arefe günü ibadetleri: Arefe günü hangi dualar okunmalı? 1001 ihlas okumanın fazileti nedir?
Arefe günü yapılacak ibadetler, mübarek Ramazan Bayramı'nın gelmesinin ardından Müslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Bu yıl 12 Mayıs gününe denk gelen Ramazan Bayramı arefesi vesilesi ile bu günün faziletinden faydalanabilecek olanlar, dua, zikir ve ibadetlerini idrak edecekler. İslam alimlerine göre, arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat etmek önem arz ediyor. Bu günde İhlas Suresini farklı sayılarda okumanın faziletleri de kaynaklarda tavsiye ediliyor. Peki, Arefe günü hangi dualar okunmalı? İşte, Arefe günü yapılacak ibadetler.
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1
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs günü idrak edilecek. Ramazan-ı Şerif'in uğurlandığı bu mübarek günde 1001 ihlas okumanın fazileti bazı kaynaklarda tavsiye ediliyor. Bu anlamlı gün için Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
2
AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER
Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.
Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.
Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.
Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.
3
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?
İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:
"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.
Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)
4
AREFE GÜNÜ NEDİR?
Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.